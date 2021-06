Colombia se prepara para el próximo 'boom' del del 'coworking'

De acuerdo con el último informe de JLL, firma especialista en bienes raíces y gestión de inversiones, hoy el mercado de espacios flexibles (coworking) es 16 veces más grande que hace siete años en tres de las ciudades principales: Bogotá, Medellín y Barranquilla.



(Lea: Mercado de oficinas volvió a mejorar en el primer trimestre)



“El mercado en el país comenzó a transformarse en 2016 con la entrada de WeWork a Bogotá (+6.000 m2 ), seguido de un boom en 2018, cuando cuatro empresas - WeWork, Spaces, Owlo y Tinkko - ocuparon más de 50.000 m2 en Bogotá y más de 12.000 m2 en Medellín. Después del boom de 2018, WeWork se convirtió en la empresa de espacios flexibles más grande de Colombia, con más del 60% del mercado”, señaló la compañía.



En 2019, la mayoría de las empresas de espacios flexibles comenzaron a desacelerar su expansión después de un fuerte crecimiento de la oferta y centraron su atención en rentabilizar sus sedes. Mientras tanto, WeWork abrió tres nuevas operaciones, aumentando su participación de mercado al 71%.



(Además: Ordenan retorno al trabajo presencial de los servidores del Estado)



Luego, en 2020, la pandemia global conmocionó inesperadamente al mercado de oficinas, lo que provocó que Owlo pusiera fin a sus operaciones y que WeWork y Tinkko redujeran significativamente su inventario.



(Además: Oficinas flexibles, un modelo que tomará fuerza tras la pandemia)



Aunque en el país hay varias firmas ofreciendo coworking, es decir arrendamientos de espacios con toda la tecnología y el servicio para que pequeños emprendimientos y empresas puedan operar desde allí por horas, días o semanas y ofrecen servicios de secretarias, salas de juntas y demás, hay un siguiente nivel que es el de grandes corporaciones que les interesa el modelo pero a largo plazo y para muchas personas, es decir requieren espacios flexibles en donde está todo, pero nadie cuenta con un puesto fijo, sino que usa lo que requiere cuando lo requiere.



JLL indica que hoy, tres empresas dominan el mercado de espacios flexibles del país: WeWork, Tinkko y Regus/Spaces. Tinkko es la única empresa local, mientras que Regus y Spaces son propiedad de la empresa internacional IWG. Con la salida de Owlo del mercado, WeWork actualmente comprende el 81% del mercado de espacios flexibles del país a pesar de tener el mismo número de centros que la segunda empresa más grande en el país, Regus / Spaces.



Aunque el número de aperturas disminuyó a la mitad con respecto a 2020, el mercado de espacios flexibles en Colombia continuó creciendo en el primer semestre de 2021, alcanzando 28 centros operativos que representan 124.100 m2. Bogotá, el mercado de oficinas más grande de Colombia (64% del inventario de oficinas del país), representa el 72,5% de la oferta de espacios flexibles.



La mayoría de los centros de espacios flexibles se encuentran en el Distrito Central de Negocios (CBD) de la ciudad, mientras que el 30% están en áreas descentralizadas.



Recientemente se han inaugurado espacios flexibles en áreas descentralizadas para satisfacer la demanda del reciente fenómeno de flight-to-flex (migración a espacios flexibles) para oficinas satélite. Mientras tanto, en 2020 se cerraron dos sedes en el CBD, en parte debido a que los estándares de los edificios no estaban alineados con la tendencia de flight-to-quality (migración a espacios de calidad).



En 2018, otras empresas además de Regus entraron al mercado en Medellín y Barranquilla. Desde entonces, se han abierto siete sedes entre las dos ciudades. A pesar del crecimiento continuo, el mercado relativamente nuevo de espacios flexibles no se ha expandido más allá del CBD de cada ciudad.



Los precios de las oficinas de espacios flexibles varían dependiendo de la ubicación del edificio y de la empresa. Un hot-desk (escritorio no asignado), cuesta en promedio $596.000 (US$$159) por mes en Bogotá.



Este precio es un 25% más alto que en Medellín y un 8,3% más que en Barranquilla. La brecha de precios entre las dos ciudades se debe a dos razones: Tinkko no está presente en Barranquilla y en Medellín ofrece un precio excepcionalmente bajo de US$53/mes.



PORTAFOLIO