‘Colombia será nuestro eje en la región’

Juan Pablo Galán es el country head de Credicorp Capital Colombia, perteneciente al Grupo Credicorp de Perú que presentará varias innovaciones y productos próximamente para el país y la región.



(Credicorp integrará sus fintech en cuatro países).

¿Cuáles son los principales focos de negocios de Credicorp en Colombia?



Credicorp tiene en Colombia varias compañías. Por un lado está Credicorp Capital, banco de inversión regional con presencia en cinco países, que cuenta en el país con una sociedad comisionista de bolsa y una fiduciaria. Por otro lado está Mibanco, uno de los bancos de microfinanzas más grandes de Latinoamérica. También está la operación de Tyba, solución digital orientada al mundo de inversiones. Dentro de Credicorp Capital tenemos cinco unidades de negocio: Mercado de Capitales, Asset Management, Gestión Patrimonial, Finanzas Corporativas y Negocios de Confianza. En Colombia somos líderes en los mercados de renta fija y renta variable, así como uno de los principales jugadores en gestión de fondos, tanto en activos tradicionales como alternativos.



(Oferta digital, una de las prioridades para Credicorp).



¿Cómo arrancó el 2021?



Vemos un año de reactivación en varias industrias. Hay reacomodo de negocios y la actividad de fusiones y adquisiciones se percibe más intensa. A pesar de los estragos que causó la menor actividad el año anterior por cuenta de la pandemia, la economía colombiana ha sido relativamente resiliente y somos optimistas sobre lo que pueda venir para nuestro país en los próximos trimestres. Prueba de ello fue la reciente adquisición que llevó a cabo Inmoval, nuestro fondo inmobiliario, del 49% de los centros comerciales Parque La Colina en Bogotá y Parque Caracolí en Bucaramanga por $588.000 millones. Colombia es uno de los países con menor cantidad de metros cuadrados de área comercial por habitante en la región y creemos que es un sector que seguirá consolidándose. Así como vemos oportunidades en el negocio inmobiliario, creemos que muchas otras industrias en el país tendrán reacomodos interesantes durante los próximos 18 meses.



¿Por qué si el banco de la República hizo siete bajas en las tasas de interés, las de los créditos apenas han disminuido?



Según el Banco de la República, las tasas de los créditos sí han bajado. Los créditos de consumo acumulan una disminución superior a 250 puntos básicos. En el segmento comercial, observamos en créditos ordinarios y preferencial o corporativo caídas similares en magnitud superiores a 230 y 240 puntos básicos, respectivamente. En vivienda las caídas en VIS y no VIS han sido de alrededor de 100 puntos básicos en el último año. No descartamos bajas adicionales en las tasas bancarias.



¿Qué productos nuevos tienen?



Venimos trabajando para mejorar la experiencia digital de nuestros clientes. En paralelo a la aplicación móvil que sigue robusteciendo Tyba para acercar al mercado de valores al segmento masivo de inversionistas, Credicorp Capital viene realizando un proceso de transformación digital al interior para brindar una mejor y más oportuna información a sus clientes, fortaleciendo además sus servicios transaccionales a través de canales electrónicos. También estamos muy activos con Vicctus, nuestro servicio de multi family office para familias de altos patrimonios, donde hemos podido complementar nuestra oferta de valor gracias a la plataforma del RIA (Registered Investment Advisor) en Credicorp Capital US. En Mercado de Capitales queremos salir con TTVs (Transferencia Temporal de Valores) en el mercado OTC y ofrecer Opciones sobre Divisas. En Negocios de Confianza estamos lanzando los Fideicomisos Empresariales para la Crisis y la Post Crisis, apoyando la reinvención de compañías en dificultades. También estamos activos en Fideicomisos de Energía Renovable, para apoyar el cambio climático, que permiten asociar a promotores e inversionistas con un concepto de negocio y sostenibilidad.



¿Qué planes tienen para el futuro?



Crearemos un Centro de Servicios Compartido a nivel regional que estará ubicado en Colombia, el cual ya se encuentra en fase de implementación. Allá tendremos el hub que concentrará la actividad de Operaciones, Administración y Tesorería, permitiéndonos generar importantes sinergias para los diferentes países donde estamos presentes. A nivel Colombia creemos que tenemos una oportunidad de incrementar significativamente nuestra actividad en el negocio de derivados. Para ello sabemos que las licencias actuales que tenemos en el país nos quedan estrechas y estamos en proceso de aplicar a una licencia de Corporación Financiera, sujeta a todas las autorizaciones previas por parte de la Superfinanciera, que nos permita desarrollar con mayor amplitud ese negocio. Esperamos terminar este proceso durante 2021, para poder iniciar actividades en 2022. Este año hemos creado también un laboratorio de innovación digital a nivel regional, que nos permitirá dinamizar diferentes procesos de transformación al interior de la compañía y responder con mayor celeridad y soluciones acordes a las necesidades que vayamos identificando en nuestros clientes.



¿Es vital la reforma tributaria?



El gobierno tiene una coyuntura dura para cuadrar sus finanzas pasando por un momento económico difícil. Con el dolor del alma nos toca a todos hacer un sacrificio para poner las cosas en orden.



¿Cómo ve la reforma del mercado de capitales?



Dinamizará temas como las licencias para enfocarlas a temas específicos como la asesoría, con bajas necesidades de capital pues esa actividad no manejará ni custodiará dinero, ni gestionará fondos.