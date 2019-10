Uber cancela inversión en el país por falta de estabilidad jurídica

Tras la decisión de retirar una inversión de 40 millones de dólares para construir un centro de excelencia en el país, Portafolio.co habló con Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia, sobre lo que viene para la compañía en el país y cómo buscan avanzar en materia regulatoria.



(Lea: Uber retira millonaria inversión de Colombia)

¿Por qué cancelan el proyecto del centro de excelencia?



Las personas que trabajamos en Uber Colombia estuvimos empujando para que el país quedara seleccionado para el centro de excelencia.



Fue un proceso largo, de seis meses, en el que argumentábamos por qué Colombia es un país idóneo para abrir este tercer centro de excelencia en Latinoamérica, hay uno en Costa Rica y otro en Brasil. Bogotá iba a ser el tercero.



Pero lamentablemente, a muy alto nivel, se toma la decisión en nuestra casa matriz en San Francisco de cancelar esta inversión por la inestabilidad jurídica y regulatoria que existe en el país.



Estamos hace seis años trabajando para sacar adelante a Uber en el país, hemos pedido insistentes acercamientos con el Gobierno, con distintos actores para progresar en esa conversación regulatoria, pero lo cierto es que a la fecha no existe ni siquiera una hoja de ruta que nos lleve en esa dirección y Uber como la multinacional que es, operando en más de 70 países y más de 600 ciudades a nivel global, tiene que tomar una decisión sobre dónde están más seguras sus inversiones.



¿Cuál iba a ser la función de ese centro de excelencia?

Se iban a prestar servicios para toda la región, lo que quiere decir que este centro podría estar en Bogotá o en cualquier otra ciudad de la región. La compañía tiene que tomar una determinación de dónde se siente más segura en la región y esa fue su decisión.



El compromiso que tenemos con Colombia sigue intacto, nosotros tenemos dos millones de usuarios que utilizan Uber para moverse a través de país y tenemos más de 88.000 socios conductores de los cuales más del 60 por ciento son cabeza de familia que encuentra en Uber una oportunidad de generación de ganancia.



¿Ya tiene una decisión sobre en dónde se va a instalar ese centro?



Aún no está definido. De hecho, para que Colombia fuera seleccionada fue un proceso de seis meses. Por ahora, se consideraran varias opciones. Lo único que se sabe es que la inversión no vendrá a Colombia.



¿Hay posibilidad de que si el Gobierno se sienta con ustedes a estudiar una regulación pueda retornar esa inversión?

Tenemos que avanzar en esa solución regulatoria, nosotros hemos sido insistentes en eso. Estamos dispuestos en avanzar con el Gobierno y con los otros actores que se estimen convenientes para sentarse a conversar en esa mesa.



Lo bueno es que no tenemos que reinventarnos la rueda. Más de 80 jurisdicciones en Latinoamérica ya tienen una regulación. Estamos hablando de países como Perú, Paraguay, México y Ecuador.



Colombia es el único país de Latinoamérica que ni siquiera tiene una conversación regulatoria y por otro lado en el mundo Uber este es el único país donde se paga IVA y no está regulado el servicio.



Lo importante es que en la medida que nosotros avancemos con ese marco regulatorio volvemos a poner a Colombia en la baraja de recepción de inversión en la medida que se logre una estabilidad jurídica y regulatoria que permita haya un ambiente para ese tipo de inversión.



¿Cómo fue ese proceso para que la central de Uber decidiera abrir un centro de excelencia?

Se buscaba entender cuáles eran las necesidades de soporte en la región y se decidió que debía haber un tercer centro de excelencia y en su momento lo que hicieron los distintos países era señalar por qué eran idóneos y por qué era una buena alternativa para ser seleccionados.



Eso tenía que ver con el nivel estratégico de cada uno de los países en la región, el tamaño del negocio en el país y la seguridad jurídica y regulatoria que podría existir.



¿Por qué cree que el Gobierno no se ha sentado a dialogar?

No conozco las razones, pero le puedo decir es que estamos entusiasmado con que eso suceda. A mediados de año hubo unos anuncios de establecer unas mesas pero eso aún no se ha dado. Estamos esperando la llamada no solo para poner todas nuestras ganas sino poner todo nuestro conocimiento y la experiencia de éxito para que podamos apalancarla y no reinventar la rueda.



¿Está el gobierno colombiano desincentivando la inversión en el país?



No es competencia de Uber determinar eso. Sin embargo, en nuestro caso, la falta de estabilidad jurídica nos ha llevado a tomar esta decisión que implica la retirada de esta inversión.