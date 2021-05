‘Colombia tiene fortalezas en servicio al cliente’

La compañía global de soporte técnico Asurion anunció que pondrá en operación en el segundo semestre, en Bogotá, un nuevo centro de servicio de soporte técnico para sus clientes en Estados Unidos. Charity Chavez, directora de Operaciones en el país dice que se crearán 1.500 nuevas plazas.



¿Qué hace Asurion?



Es una compañía con sede en Estados Unidos, global, con más de 300 millones de clientes en el mundo. Somos los aliados de las marcas más grandes del área digital y para dispositivos. Damos servicios de soporte para que nuestros clientes puedan maximizar el uso de sus tecnologías.



Concretamente, ¿cuál es el servicio?



Nuestra compañía le ayuda a la gente a usar mejor sus aparatos. Por ejemplo, si alguien tiene un teléfono celular y no está funcionando, nos contactan y nosotros le ayudamos. También ofrecemos servicios de seguros que pueden remplazar aparatos que se puedan averiar. Somos expertos en servicio al cliente y tenemos representantes técnicos que ayudan a solucionar estos problemas.



¿Trabajan a través de las marcas reconocidas o tienen un relación directa con los clientes finales?



Nosotros no somos un BPO, sí tenemos alianzas con los nombres más grandes en digital y retail y somos un centro de servicios y atención a los usuarios. Tenemos contratos con los operadores principales.



¿Cuáles son las marcas aliadas en Colombia?



Lo que pasa es que este call center en Bogotá va a dar soporte a clientes en Estados Unidos. El perfil del candidato ideal para trabajar con nosotros va a ser un empleado que puede hablar inglés y español para ayudar a personas de allá.



¿Cuántas personas contratarán?



Nosotros vamos a generar 1.500 empleos nuevos en este centro de servicio al cliente, serán cargos en soporte técnico, capacitación, recursos humanos y operaciones.



¿Por qué eligen a Colombia para montar este call center?



Hay muchas razones. La más importante es que nuestra base es construir una relación en la cual el cliente confíe en nosotros para resolver sus problemas.



La amabilidad de la gente de Colombia y su fortaleza en el área de servicio al cliente fueron motivos importantes para elegir al país. Adicionalmente, en la parte del idioma, el acento es más suave y más fácil de entender para nuestros clientes americanos y los colombianos son conocidos como buenos trabajadores. Por eso decidimos traer nuestra operación aquí.



¿Dónde estará este centro de servicio?



Tenemos un espacio en la Calle 26 entre la Avenida Ciudad de Cali y la Avenida Boyacá, cerca del Aeropuerto, en Bogotá.



¿Es la primera operación que tienen de este tipo?



Nosotros tenemos operaciones en 20 países, Colombia será el 21. Es el primer centro en América Latina porque tenemos otros dos call centers, uno en Estados Unidos y otro en Filipina.



¿Es posible que introduzcan acá el servicio que hoy prestan a sus aliados tecnológicos?



No puedo hablar de eso en este momento, nuestro call center va a abrirse aquí en la segunda mitad del año y vamos a estar atendiendo clientes en Estados Unidos. Estamos encantados de venir a Colombia y abrir este nuevo centro y ofrecer estas opciones de empleo.



¿Cómo se comparan con otros ‘call center’ como lugar de trabajo?



La compañía es reconocida mundialmente como un empleador de preferencia y por impulsar la excelencia operativa y estratégica dentro de la industria tecnológica nacional.



Ha recibido una puntuación perfecta en el Índice de Igualdad Corporativa 2020 de Human Rights Campaign Foundation por segundo año consecutivo, fue nombrada una de las mejores empresas de DiversityInc 2020 para grupos de recursos humanos y ha sido certificada como A Great Place to Work durante los últimos tres años consecutivos.



También fue nombrada entre los 100 Mejores lugares de trabajo para Millennials 2020 y Mejores lugares de trabajo para mujeres de la revista Fortune y Great Place to Work, y como Insider Pro y Computerworld 2020 Mejores lugares para trabajar en TI durante tres años consecutivos.



¿Anuncia la llegada a Colombia en un momento de agitación social? ¿Cuáles son las perspectivas?



Estamos pensando que hacer este anuncio y traer el call center sea una buena noticia en un excelente trabajo, en un tiempo en el que no ha habido nuevas noticias.



Estamos emocionados de venir aquí y esperamos que ayude con las consideraciones que hay por ahí en materia de empleo.

