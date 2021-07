Colombia tiene gas por lo menos durante 15 años más, dice Canacol

Archivo particular

En junio, el Ministerio de Minas y Energía y la ANH presentaron las cifras a diciembre 31 de 2020 de reservas de petróleo y gas natural del país mostrando un panorama muy sombrío con respecto al futuro de las reservas de gas natural en Colombia.



La semana pasada, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó el documento 'Nuevos proyectos de gas natural: clave para la autosuficiencia energética de Colombia'.



En el documento, se plantea una hoja de ruta de cómo el país puede mantener su autosuficiencia de gas natural mediante el desarrollo de 11 proyectos identificados y cinco medidas para impulsar el desarrollo de la oferta de gas natural en el país.



El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, pinta un panorama muy sombrío con respecto al futuro de las reservas de gas natural en Colombia, afirmando que al país solo le quedan 7,7 años de reservas probadas restantes.



Esta afirmación solo es cierta si no se perforarán más pozos de gas natural en Colombia. Por supuesto, esta es una suposición irreal, ya que varias compañías productoras de gas perforan nuevos pozos de gas natural cada año.



Estos nuevos pozos de gas garantizan que se mantenga la producción y que cada año se agreguen nuevas reservas probadas de gas.



Dado que los productores esperan continuar perforando en el futuro previsible, Colombia en realidad tiene suficientes reservas de gas existentes para abastecer durante más de 15 años el consumo de gas del país.



Por ejemplo, en el 2020, se consumieron 381 mil millones de pies cúbicos de gas en el país. Sin embargo, en el mismo año, gracias a las nuevas incorporaciones realizadas por productores en Colombia, se agregaron aproximadamente 185 mil millones de pies cúbicos de nuevas reservas probadas de gas.



Esto significa que, durante el 2020, a pesar de haber sido un año con muy baja actividad de perforación y con impactos en las inversiones debido a la pandemia, el país solo redujo en 5 meses su vida de reservas probadas.



Más importante aún, si asumimos que las compañías dejarán de invertir y no perforarán un pozo más para encontrar nuevas reservas, el país de todas maneras tendría gas para abastecer la demanda actual durante 7,7 años más, es decir hasta el 2028. Esto es solo considerando las reservas probadas, pero si tenemos en cuenta las categorías de reservas probables y posibles, tendríamos reservas hasta el 2031.



Sin embargo, contemplar un escenario sin inversión alguna es irrealista. "Las empresas extractoras de gas no vamos a dejar de invertir para continuar desarrollando el importante potencial en gas natural que tiene Colombia. Por ejemplo, en Canacol tenemos planeado perforar hasta 12 pozos este año, con inversiones de hasta 140 millones de dólares", dijo Canacol.



"Si consideramos un segundo escenario en el cual asumimos que Colombia mantiene el mismo nivel de declinación de las reservas probadas de gas natural que se obtuvo en el 2020, año con una baja actividad de perforación e inversión debido a la pandemia, el país tendría suficientes reservas probadas de gas natural para abastecer la demanda actual durante 15 años más, es decir hasta el 2035", agregó.



La ACP también explica que adicional a las reservas probadas de gas natural bajo las cuales la Upme y el Gobierno realizan los balances de oferta/demanda y basan las proyecciones de abastecimiento futuro, Colombia cuenta con reservas probables, posibles y recursos contingentes, que podrían duplicar las reservas probadas que tiene el país.



Estas otras categorías de reservas y recursos ya han sido descubiertos, pero cuentan con ciertas contingencias, como falta de contratos de suministros, falta de infraestructura de transporte, trámites pendientes, entre otros, que, al superarse, permiten convertirlas a la categoría de reservas probadas.



Asimismo, identificaron 11 proyectos de gas convencional que permiten aumentar la oferta de gas hasta en 700 millones de pies cúbicos en el 2027, que equivale a un 121 % adicional frente a las estimaciones del Ministerio de Minas y Energía.



Por lo anterior, "consideramos infundados los argumentos expuestos por la Unidad de Planeación Minero-Energética según los cuales Colombia se quedará sin gas en el 2024”. Por el contrario, Colombia cuenta con un enorme potencial en gas natural estimado en 64 terapies cúbicos, según el Informe 2020 de Naturgas, que equivale a multiplicar por 20 veces las reservas probadas del país.



