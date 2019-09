Colombia tiene la mejor atmósfera de negocios de la región’

Entre este miércoles y jueves, en Barranquilla, cerca de 2.000 empresarios discutieron y discutirán con el experto Raj Sisodia sobre el capitalismo consciente en el Caribe Biz Forum, un foro de la Cámara de Comercio de la ciudad para conectar entre sí al tejido empresarial de la Costa Caribe con las tendencias globales de los negocios.



Sisodia hizo una evaluación del ambiente corporativo del país y las oportunidades que pueden tener las firmas, al hacer un replanteamiento de las cuestiones fundamentales que definen un negocio.



¿De qué se trata la teoría del capitalismo consiente?



El enfoque tradicional de los negocios y el capitalismo, que ha prevalecido durante unos 50 años, sostenía que el único propósito de los negocios es maximizar sus beneficios, en el caso de las empresas públicas, su valor para el accionista.



Este enfoque es perjudicial para el bienestar de las personas, las comunidades y el planeta. Esto se debe a que todas las decisiones se filtran a través del lente de lo que es mejor para los propietarios.



A corto plazo, esto ha llevado a los gerentes a exprimir a sus empleados; agobiar a sus proveedores; comercializar agresiva, frecuente y éticamente a los clientes; externalizar muchos costos a la sociedad y dañar ampliamente el medio ambiente. Las consecuencias de todo esto son cada vez más evidentes para un número creciente de personas, incluidos los líderes empresariales. La gente está buscando una mejor manera de pensar y practicar los negocios.



¿Cuáles son esos cambios que se deben gestar en las empresas?



Se debe hacer un replanteamiento de las cuestiones fundamentales que definen un negocio: ¿Por qué existimos, qué hacemos, quiénes somos, cómo lideramos y cómo se siente trabajar aquí? Las respuestas a todas estas preguntas son diferentes para las empresas conscientes frente a las empresas tradicionales que maximizan los beneficios.



Nuestra investigación muestra que las empresas que practican estos cuatro principios del capitalismo consciente: propósito superior, integración de grupos de interés, liderazgo consciente y cultura solidaria no solo tienen empleados, comunidades y ecosistemas más felices y saludables, sino que también generan sustancialmente más ganancias y crecimiento con el tiempo.



Creemos que no hay absolutamente ninguna razón por la que todas las empresas no deban operar de acuerdo con estos principios.



¿Qué tiene esta teoría por enseñarle a Colombia?



Esta es una economía relativamente avanzada en América del Sur. En esa función de liderazgo, puede establecer una pauta que puede emularse en todo el continente. Los líderes empresariales tienen la oportunidad de evolucionar hacia este tipo de conciencia superior y demostrar el poder de poner a las personas en el centro del negocio.



Este país está saliendo de décadas de violencia y conflictos sociales, les corresponde a las empresas ser el instrumento de paz y prosperidad en la sociedad. Esto no se puede hacer con el enfoque tradicional de los negocios, que ve a la gente como un simple medio para ganar dinero para los propietarios. Si las empresas realmente tienen como objetivo primordial el bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto, pueden conducir a una transformación milagrosa de la sociedad.



¿Cómo se logra el equilibrio entre el desarrollo, rendimiento corporativo y lo que requieren los negocios?



Tenemos que romper el viejo modelo mental de la suma cero, orientado al intercambio sobre los negocios. El hecho es que el capitalismo de libre mercado es el motor más poderoso para la creación de valor sostenido, pero, como cualquier herramienta poderosa, tiene que ser usada con el nivel correcto de habilidad y conciencia.



¿Cómo está Colombia con respecto al desarrollo de empresas y su sostenibilidad?



Colombia ha triunfado económicamente porque ha creado una atmósfera más favorable para los negocios que el resto de América Latina, con la excepción de Chile. Sin embargo, la conciencia empresarial sigue siendo, en gran medida, la que ha existido en Estados Unidos durante los últimos 50 años.



Este país tiene la oportunidad de convertirse en ejemplo de un enfoque más inteligente de los negocios.



Creo que que el temperamento latino se adapta muy bien a las ideas del capitalismo consciente y las encuentra muy atractivas.



Esto se debe al fuerte énfasis en la familia y las relaciones humanas. Tradicionalmente, estos han sido mantenidos fuera del mundo de los negocios. Es hora de integrarlos en el mundo de los negocios y llevar las llamadas ‘cualidades femeninas’ al liderazgo y a la cultura de las corporaciones.



Cuando lo hagamos, comenzaremos el proceso de sanación, lo que significa reducir el sufrimiento y traer más alegría a las vidas de todas las partes interesadas.



¿Qué tanto tarda la integración de las necesidades globales con las corporativas?



Llegar a ser un negocio consciente toma tiempo y por lo tanto requiere paciencia valiente.



Sin embargo, podemos empezar a ver cambios significativos en menos de un año, y una transformación bastante dramática en tres años, dependiendo del tamaño y la edad de la empresa.



Los líderes que llevan su negocio en este viaje necesitan comunicarse continuamente con todos sus grupos de interés y comunicarles por qué la empresa está en este y qué es lo que implicará. Se trata de gestionar las expectativas de las personas a lo largo de un determinado periodo de tiempo.