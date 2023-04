Colombia, entre los 12 países del mundo que más 'fintech' tiene

Colombia ocupa el lugar número 12 entre los países con mayor número de 'fintech' activas del mundo, de acuerdo con la clasificación que hizo la plataforma española Finnovating, que conecta a ese nuevo sector con el mundo corporativo y los inversionistas.



A su vez, Colombia, con 642 'fintech', se colocó en tercer lugar en Latinoamérica, después de Brasil (869) México (844).



De acuerdo con el estudio que presentó Rodrigo García de la Cruz, fundador y presidente de Finnovating, Estados Unidos se destaca como el país con más número de 'fintech' (5.730), más que el doble de Reino Unido (2.439), seguido por la India (1.512) y Canadá (1.376).



Por su parte, en otro aparte del estudio, Colombia figura en la posición 13 en cuanto al número de 'fintech' locales (404), es decir las que son creadas y tienen sede en el país. En la clasificación de los 20 países a nivel mundial en cuanto a índice de madurez, esto es, el número de 'fintech' activas por cada millón de habitantes, donde lideran Estonia, Singapur y Suiza, no se encuentra Colombia.



Sobre este aspecto, de acuerdo con Finnovating, los países más digitales y con las regulaciones más flexibles son aquellos que generan más 'fintech' per capita.



El informe menciona que Europa “es la fábrica de 'fintech' a nivel mundial” con 10.549 entidades, seguida del conjunto Norteamérica y Oceanía (7.992), Asia (4.913), Latinoamérica (4.370) y África (819). Finnovating actualmente cuenta con miembros de más de 125 países, más de 1.000 Challenges lanzados, y ayuda a empresas a colaborar y conectar con los más de 30.000 servicios disponibles en el 'marketplace'.



Para Rodrigo García, el mundo 'fintech' se le ve a menudo “como una competencia al sistema financiero tradicional, pero es más colaborativo de lo que parece. Las corporaciones quieren y buscan colaborar con las 'fintech' y estas son colaborativas. Lo que pasa es que se conocen mucho las que son competencia pues llegan al cliente final, pero realmente dos de cada tres son colaborativas y generan negocios que son integrables para bancos o corporaciones en su día a día”.



El ejecutivo considera que como Finnovating es una compañía privada, colabora con muchos países y por eso lanzó la iniciativa ScaleupBog, con Invest in Bogotá y la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, que pone a disposición de todos los actores del ecosistema de emprendimiento dinámico de la ciudad, para su fortalecimiento, desarrollo y posicionamiento internacional. Aseguró que en el mundo hay casi 50.000 compañías 'fintech' y tras realizar una taxonomía de datos se logró identificarlas y determinar que realizan más de 500 actividades diferentes.



Aseguró que en el sector de las startups se dice que ocho de cada diez desaparecen con el tiempo, pero en el sector 'fintech' no desaparecen tan rápido pues el esfuerzo que se requiere para su montaje es complejo y su mortandad no es tan alta.

Problemas de financiación

Reconoció que “en 2022 y en 2023 hay un problema en los mercados para conseguir financiamiento y eso es lo que algunas compañías como las B2C (empresas de venta directa) la estén pasando mal, pero es un tema coyuntural, pues con la subida de tipos y la incertidumbre de los mercados y su afectación en el consumo muchos inversionistas están esperando cómo se comportan las tasas”.



El CEO de Finnovating dijo que durante 2021 el sector realizó levantamientos de capital por US$144.000 millones, el más alto desde que comenzaron a crearse ese tipo de compañías, y reveló que en 2022 hubo un retroceso.



Además, consideró que en el sector ha variado el crecimiento de las diferentes verticales o negocios y en los últimos dos años las dedicadas a pagos, 'e-commerce', las de tecnología enfocada a la digitalización, inteligencia artificial.



Además, dijo que en los sectores de seguros (insurtech) e inmobiliario (proptech) se ha presentado una explosión en el número de entidades con 5.000 y 8.000, respectivamente, en el mundo.



García dijo que en Colombia se necesita mayor colaboración corporativa y más movimiento de inversionistas y esto se puede mover hacia el sector público.



Por su parte, Isabella Muñoz, directora de Invest in Bogotá, dijo que se busca que la capital se convierta en el centro del emprendimiento de Latinoamérica, atrayendo capital extranjero a las iniciativas que están surgiendo para crear empleo de calidad y desarrollo de la ciudad región para poner a Bogotá en la esfera de la sostenibilidad.



En 2022 los emprendimientos en el país levantaron US$1.870 millones y de ese número Bogotá captó US$1.700 millones.



Y el sector 'fintech' es el más representativo en el emprendimiento pues captó US$760 millones, dijo.

