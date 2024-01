Colombianos crean un ecosistema financiero y de beneficios para 'freelancers'

Los colombianos Stefanía Castaño y Carlos Quintero crearon Xisfo, un ecosistema financiero diseñado para empoderar financieramente y democratizar los beneficios a los que puede acceder una Pyme o un freelancer.



Gracias a esta startup, que abordó y analizó la situación específica de cada uno de este tipo de usuarios, como gamers, podcasters, programadores o creadores de contenido, entre otros, y los desafíos que enfrentaban al recibir pagos a través de las tradicionales entidades financieras, desarrollaron una billetera que facilita la monetización de plataformas digitales y en donde pueden recibir pagos nacionales e internacionales en poco tiempo.



Fue así, como en menos de dos años han llevado adelante operaciones que suman un total de US$60 millones.



Carlos Quintero, CEO de Xisfo, asegura que esto se debe en gran medida a que lograron captar la atención de más de 10.000 usuarios y 800 pymes de diferentes regiones de Colombia, pues tienen operaciones tanto en Estados Unidos como en Europa. Y, a diferencia de otras pasarelas de pago o billeteras, encontraron una opción para realizar transacciones internacionales de manera fácil y rápida.



Adicionalmente, destaca el directivo que este ecosistema busca generar diferentes beneficios para los trabajadores digitales, como Cashback en ciertas operaciones y pagos, así como el descuento del 4x1000 en cada retiro realizado por la persona, lo que es uno de sus verdaderos atractivos dentro de esta comunidad.



"Haciendo una investigación entre varias fuentes de información, descubrimos que el 70% de los freelancers no tiene beneficios laborales, mientras que el 62% experimenta ingresos fluctuantes que afectan su estilo de vida. Además, solo el 13% accede a servicios financieros precisos. Es en este contexto, mientras la economía digital se vuelve más relevante para la región y para quienes se desempeñan en ella, que desarrollamos una solución que a través de sus beneficios busca brindarles a estas personas una especie de incentivo considerado salario emocional”, afirma Quintero.



Adicionalmente, los usuarios también tendrán la posibilidad de pagar desde servicios públicos hasta plataformas de entretenimiento o, acceder a Payroll, una opción para las pymes que permite pagar la nómina, proveedores o clientes en forma masiva.



De acuerdo con un estudio realizado por Payoneer Global, los trabajadores latinoamericanos que prestan servicios independientes a empresas, negocios y proyectos, están bien posicionados en el mercado laboral y su remuneración ha alcanzado estándares de otras regiones. Sin embargo, aún tienen grandes desafíos como el conseguir nuevos clientes, así lo señaló el 69% de los encuestados, además de administrar eficazmente su tiempo (45%) y negociar las tarifas (39%).



Xisfo dice que tiene un compromiso con la seguridad. Ya que cuenta con la licencia Money Service Business (MSB), un certificado que dan en los Estados Unidos a empresas de servicios monetarios, por su compromiso con las mejores prácticas en servicios financieros. Es así, como esta es una de las pocas startups colombianas en lograr este prestigioso reconocimiento.