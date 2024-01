Colombiatex: Brasil se consolida como aliado textil de Colombia

Con una delegación integrada por 42 empresas, Brasil se consolidó como uno de los países protagonistas durante Colombiatex de las América 2024. Fue así como tanto expositores como compradores evidenciaron su interés por el mercado nacional y por seguir trabajando con empresas locales.



“Colombia es el mejor escenario para mostrar a América Latina los avances y tecnologías de Brasil en la producción textil y de confección. Colombiatex se ha convertido en una vitrina comercial por excelencia que permite que todos los visitantes conozcan de cerca lo que ofrecen nuestras industrias”, afirmó Lilian Kaddissi, gerente ejecutiva de Texbrasil, programa creado por la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de Confección (Abit) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones Apex-Brasil.



Según cifras de esta entidad brasilera, Colombia es uno de los principales destinos de las exportaciones de las empresas participantes del programa Texbrasil, que este año lideró a 35 empresasen la feria.



“En el período de enero a noviembre de 2023, las exportaciones a Colombia fueron de US$35,7 millones, lo que representó una caída de 47,4% respecto al mismo período de 2022”, destacó Texbrasil.



En la edición de 2023 de Colombiatex, las empresas que conformaron la delegación de Brasil cerraron negocios por US$ 10 millones, el monto más alto recaudado por las marcas brasileñas en la feria en los últimos cinco años.



“Desde hace 22 años participamos en esta feria y sabes que asiste una gran cantidad de compradores, no solo compradores colombianos, sino también de otras partes de la región. Sabemos también que hay grandes oportunidades para ampliar los negocios con empresas colombianas. Hoy día Colombia es el tercer principal mercado para Brasil en textiles y esperamos superar la meta de los US$10 millones en ventas”, destacó Kaddissi.



Por el lado de los compradores brasileños que visitan la feria, la directora de Texbrasil señaló que Colombia ha logrado desarrollar una industria de la moda que es muy competitiva y atractiva para marcas brasileñas.



“Colombia es un país exportador de moda y ha logrado consolidar grandes tratados de libre comercio con otros países, por eso para nosotros ha sido muy relevante estar en este tipo de eventos e, no solo para importar, sino también para inversiones. Este país se ha vuelto estratégico y muy relevante para la región. Pienso que hay que seguir consolidando esa doble vía entre los países”, concluyó Kaddissi.



Cierre de Colombiatex

De acuerdo con cifras de Inexmoda, durante los tres días de la feria, desarrollada en Medellín, se recibieron 27.000 visitantes, 593 expositores provenientes de más de 20 países y 17.000 compradores, entre nacionales e internacionales.



Del total de compradores, 15 mil (87%) son nacionales y 2 mil (13%) internacionales, de países como Ecuador, Venezuela, Perú, Estados Unidos y México.



Por su parte, de los 2 mil compradores internacionales que asistieron a la feria, 540 corresponden a la misión de compradores de ProColombia, entidad que registró 11 millones de dólares en oportunidades de ventas en sitio, al corto y mediano plazo,

“Colombiatex de las Américasreflejó la estrategia que tenemos por la internacionalización, la sostenibilidad y fortalecimiento de las marcas del país. La feria evidenció el dinamismo, optimismo e interés de los expositores y compradores internacionales y nacionales”, señaló Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, al cierre de la feria.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio