Coltejer anunció el cese de sus operaciones por lo que queda de 2021

La textilera colombiana Coltejer anunció, este jueves 9 de septiembre, el cese de sus operaciones por lo que resta del 2021.



A mediados del pasado julio, la compañía había paralizado la producción de textiles.



Coltejer dio a conocer su decisión mediante un informe que hizo llegar a la Superintendencia Financiera. En él explicó que sus directivas están analizando estrategias para retomar algunas actividades en el 2022.



SOLUCIONES



Algunas alternativas que se plantea Coltejer son la venta de activos fijos e inventario de productos, un eventual arriendo de inmuebles y algunas estrategias de marketing.



“Buscamos algo que nos permita determinar la relación entre la oferta y la demanda de los productos textiles de acuerdo con la capacidad de la empresa”, informó.



Durante el primer semestre del 2021, Coltejer tuvo pérdidas por $40.097 millones. Ese resultado fue la continuación de su ejercicio durante el 2020, cuando registró una caída de $94.631 millones.



“Agradecemos a nuestros proveedores, empleados y demás colaboradores por todo el apoyo que nos han brindado”, agregó la empresa.



En diciembre del 2020, Coltejer había anunciado el cierre de su fábrica en el municipio de Itagüí y concentró todos sus esfuerzos en la de Rionegro. No obstante, en julio paró su línea de 'no tejidos' argumentando dificultades derivadas del paro nacional (de abril a junio), el contrabando y la pandemia del covid-19.



El diario local 'El Colombiano', citando una fuente sindical de la compañía, contó que hay un grupo de trabajadores que asisten a sus puestos de trabajo solo por cumplir horario, pero que no tienen tareas para realizar.



"A quienes siguen vinculados les han ofrecido firmar un acuerdo voluntario de retiro, pero no ha tenido mucha acogida la propuesta", agregó el medio.



