Grupo Gilinski comenzó a tomar el control de Grupo Nutresa: detalles del proceso

Fuente del mercado de valores dijeron que este martes comenzó la primera operación a través de la que el Grupo Gilinski asume el control del Grupo Nutresa, el principal grupo de compañías procesadoras de alimentos de Colombia.



La intención del banquero e industrial Jaime Gilinski es tomar al menos el 87% de la propiedad de Nutresa tras un intercambio en el que ellos devolverán sus acciones en Grupo Sura, pero la idea es llegar al 100 % del control.



De momento, Gilinski quedaría este martes con al menos el 76,9 % de Nutresa y en los próximos días lanzará la oferta pública de adquisición (opa) por la opa por el 23,1 % restante.



Hay que recordar que entre el 5 y este 6 de febrero se acordó que Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski con su socio árabe IHC Capital Holding, tomarán el control del Grupo Nutresa junto con JGDB Holding S. A. S. (JGDB) y Nugil S. A. S. (Nugil), por medio del cual las partes acordaron incluir a JGDB y a Nugil como oferentes de la opa por acciones de Grupo Nutresa S. A. que se realizará en el marco de dicho acuerdo.



Se espera que al final de la OPA los nuevos dueños controlarán casi el 100% de la compañía de alimentos, aunque no se sabe que en caso de no llegar a ese número, se tenga que realizar una nueva OPA de desliste de la Bolsa de Valores de Colombia.



La operación incluye que Gilinski e IHC devolverán a Grupo Sura y Grupo Argos el 40,5 % de las acciones de Grupo Sura y salen por completo de la 'holding', en cumplimiento del llamado Acuerdo de Madrid, que selló el fin de las hostilidades entre los dos conglomerados.

‘Acuerdo continuará con formulación de OPA por acciones de Nutresa’

Al respecto, el Grupo Argos informó que la compañía permutó la totalidad de las acciones que tenía en Grupo Nutresa a cambio de 36.070.836 acciones ordinarias de Grupo Sura de propiedad de JGDB, Nugil e IHC, y de 14.932.413 acciones ordinarias de Sociedad Portafolio de propiedad de Nugil.

“Considerando que Grupo Sura también recibió acciones propias y que mientras éstas estén readquiridas sus derechos se encuentran suspendidos por disposición legal, Grupo Argos realizó aportes de acciones de Grupo Sura a un patrimonio autónomo que tiene la instrucción irrevocable de no ejercer derechos políticos. En consecuencia, Grupo Argos no ejercerá derechos políticos más allá del 49% de las acciones representadas en una asamblea de accionistas de Grupo Sura. Lo anterior, considerando que Grupo Argos como holding de infraestructura no tiene la intención ni la vocación de constituirse en controlante de Grupo Sura”, dije el comunicado.

Siguiendo con la ejecución del Acuerdo Marco y en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 079 de 2024, Grupo Argos, Grupo Sura, Graystone Holdings, sociedad designada por IHC, JGDB y Nugil avanzarán en la formulación de una oferta pública de adquisición de hasta el 23,1% de las acciones en circulación de Grupo Nutresa, que será realizada de forma conjunta y no solidaria con destino a todos los accionistas de Grupo Nutresa.

Los trámites de la oferta pública de adquisición se realizarán dentro del plazo previsto en el mencionado Decreto. Grupo Argos y Grupo Sura ofrecerán adquirir, a prorrata de las participaciones que tenían en Grupo Nutresa, hasta el 10,1% de las acciones en circulación, por una contraprestación consistente en una combinación de acciones de Grupo Sura y Sociedad Portafolio o USD 12 por acción.

Por su parte, Graystone Holdings, JGDB y Nugil ofrecerán adquirir en dinero al mismo precio (USD 12 por acción) las acciones que excedan del 10,1% de las acciones en circulación, hasta un máximo de 13%, completando así la oferta por el 23,1% de las acciones en circulación de Grupo Nutresa. Una vez finalizada la oferta pública de adquisición de acciones de Grupo Nutresa se llevará a cabo el segundo intercambio, con el que las partes culminarán las operaciones previstas en el Acuerdo Marco.

