Al comercio le preocupa alza en comisiones por pagos con tarjetas

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) alertó sobre el incremento en las comisiones por las que deben responder por aceptar pagos con tarjetas.

Según una encuesta aplicada por el gremio, "el 49 % de los comerciantes respondió que ha sufrido incrementos, el 22 % respondió que no y, sorprendentemente, un 29 % no se había dado cuenta. Cabe destacar, que la totalidad de los almacenes de gran formato respondió que sí".



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, explicó que estas alzas se deben a la aplicación del Decreto 1692 de 2020 (sobre sistemas de pago de bajo valor por parte de la banca), el cual está teniendo un impacto muy negativo para muchos comerciantes.



"Si bien la nueva normatividad busca promover la competencia en los servicios financieros y desestimular el uso del efectivo entre los colombianos, esto en la práctica no se ha dado y, por el contrario, está afectando los costos del comercio, lo que impactaría al consumidor final", explicó Cabal.



Fenalco aseguró que el aumento de las adquirencias (como se le conoce técnicamente al costo que debe cubrir el comerciante por el uso del datáfono o una terminal proporcionada por la empresa adquirente) oscila entre el 20 % y el 40 % en el sector financiero, por lo que muchos comercios han considerado la posibilidad de solo recibir efectivo.



“Esta práctica pondría en serio peligro los esfuerzos del Gobierno por estimular la bancarización y la formalidad”, sostuvo Cabal.



En la encuesta también se evidenció que el 77 % de los comerciantes ha reclamado a las entidades financieras por los incrementos, sin recibir mayor respuesta, y que están teniendo que asumir una mayor tarifa sin que haya ningún valor agregado, ni mejora en el servicio de adquirencia.



"Fenalco ha puesto en conocimiento de esta situación al Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superfinanciera y la Unidad de Regulación Financiera (URF), con el objetivo de tomar las medidas necesarias para evitar que se siga presentando este desequilibrio, que perjudica al comercio y a los consumidores”, cerró Cabal.



