‘En este 2023 tenemos que operar con costos complejos’

Comestibles Ricos entra en la competencia por el segmento de tortillas de maíz que representa el 15% del mercado de los pasabocas, el cual asciende a $3 billones.

Amanda Silva, directora general de Comestibles Ricos S.A, explica las aspiraciones de la compañía con este nuevo portafolio de la marca “Chidos’ que también se suma a la tendencia de productos picantes que han presentado marcas como Bimbo y PepsiCo.



Son nachos en forma triangular que llegan en dos sabores: ‘Mero queso’ y ‘Chile dulce’. La empresa incursiona en este segmento en medio de los desafíos que significa operar con altos costos, dice la empresaria.



¿Cuál es la novedad en el portafolio de Súper Ricas y qué características tiene?



Es entrar en un segmento que está creciendo de manera muy importante que es el de las tortillas de maíz, pero con conceptos muy innovadores, conceptos que actualmente no están con la integralidad que nosotros le hemos dado a la marca y también a los sabores que hay en el mercado.



¿Cuánto invirtieron en ese desarrollo?



Debo decir que mucho dinero, porque hay muchas cosas que se venían haciendo de años anteriores. Hicimos la renovación de algunas cosas e invertimos también, yo creo que alrededor de 1,5 millones de dólares.



¿Cuál es el diferencial de la marca frente a la competencia?



En todo, desde el concepto de marca, en el concepto de producto, en la forma como vamos a buscar la experiencia que tenga el consumidor con la marca y los productos.



¿Cuáles son las metas de negocio con ese nuevo producto?



Vamos a capturar unos puntos de mercado importantes, le estamos apuntando a que el crecimiento inicialmente sea de un dígito pero pasaremos a buscar crecimientos de doble dígito en la medida que vamos desarrollando el proyecto y más en el tema que vamos a realizar un cubrimiento nacional.



¿Cómo le ha ido a la marca de Super Ricas este año?



Nos ha ido bien, nosotros tuvimos el año pasado y en los primeros meses de este año unos crecimientos muy importantes, capturamos varios puntos de mercado el año pasado y esperamos capitalizar y continuar creciendo, a pesar de que el segmento está un poco frenado en el consumo, pero seguimos trabajando en estrategias y tácticas para lograrlo.



¿Cómo ha reaccionado la empresa al fenómeno de la inflación y los sobre costos de las materias primas?



Hemos reaccionado montando muchas estrategias de optimización y de eficiencias internas, así como nuevas maneras de negociar y abordar las diferentes variables y riesgos que existen para poder mitigar un poco el costo integral y cuidar el costo de ventas. Cada día es más retador pero estamos en el negocio y tenemos que continuar.



¿Cree que para lo que resta del año esas situaciones se van a ir disipando?



No creo que un economista le pueda responder, porque uno hace las predicciones y todos los que estamos en la industria de alimentos pensamos que estos dos o tres primeros meses iban a ser de baja en los precios y no ha sucedido, siguen al alza la mayoría de ellos y con la situación climática y otros factores, esto no se ha dado. Y tenemos que seguir operando con costos complejos. Afortunadamente, nuestra experiencia nos ha permitido encontrar algunas alternativas, pero seguramente tendremos que seguir replanteando y revisando las estrategias y tácticas, inventado nuevas cosas y entrar a otras categorías. El impuesto a los ultra procesado va a ser un tema fuerte para todas las industrias de alimentos.



¿Cómo cree que afectará la desaceleración de la economía?



Todo es consumo y nosotros que somos consumo masivo lo vamos a sentir, afortunadamente nosotros no estamos en el segmento más alto de todas las categorías, eso ayuda un poco pero igual hay que pelear mucho el volumen que al final es lo que se hace en estos negocios.



¿Cuáles serán las metas de negocio para este 2023?



Nosotros el año pasado lo cerramos con más de $330.000 millones y este le estamos apuntando a $400.000 millones.



¿Cuáles han sido los mayores retos al liderar una compañía en su condición de mujer?



Yo llevo bastante tiempo haciéndolo pero sí, uno encuentra algunas barreras. Tenemos unas políticas y filosofías que hacen que las cosas fluyan y dentro de nuestro equipo tenemos muchas mujeres, entonces montamos una estrategia y somos un equipo, independiente del género que tengamos lo que buscamos es que el resultado se nos dé. Y al final, uno también imprime la experiencia que tiene. La gente a veces se sorprende que sea una mujer la que está al frente de la organización y más con la estructura que tiene.



La llegada a un nuevo mercado



El mercado de los pasabocas mueve alrededor de $3 billones, siendo el segmento de tortillas la tercera línea en importancia en la categoría de pasabocas con un 15% de participación. Luego, están el de las papas fritas y el llamado segmento mixto.



‘Mero Queso’ y ‘Chile Dulce’ son los dos sabores de Chidos, el nuevo producto inspirado en la gastronomía mexicana que trae Súper Ricas.



Pese a la alta inflación y la desaceleración del consumo, las ventas de pasabocas se mantienen al alza en el país, reforzada por la aparición de una oferta de productos picantes que ha dinamizado la competencia.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio