Comienza la oferta pública de adquisición por Nutresa

Hasta el 3 de abril se realizará una nueva Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones por el Grupo Nutresa, con la que el Grupo Gilinski busca adquirir el porcentaje de la empresa de alimentos que todavía no controla.

Los accionistas minoritarios que quieran vender y recibir US$ 12 por cada acción de Nutresa en el marco de la OPA, podrán realizar su venta durante este período.



La operación se lanza hasta por el 23,1 % de Nutresa. Si todos los minoritarios llegaran a vender, el negocio podría superar los US$1.200 millones, lo que la convertiría en una operación de gran tamaño.



Posteriormente se realizará el segundo intercambio de acciones entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), con lo que se finalizaría la transacción por el control de Nutresa.

Ante la cuestión de cuánto van a ganar de más quienes decidan vender en esta nueva OPA, Jahnisi Cáceres, analista de renta variable de Acciones & Valores, dice que eso va a depender de dos factores: la primera es a cuánto se compró la posición en Nutresa y eso dependerá de cada inversionista y en el segundo caso de la TRM que esté vigente al momento de hacerse las adjudicaciones, tal y como lo plantea el cuadernillo.



Brayan Álvarez Díaz, analista de renta variable de la firma Casa de Bolsa, dice que será importante saber si un accionista decide el pago de US$ 12 o el intercambio de títulos.



Además, considera que con base en la TRM, con los US$ 12 por acción significaría una ganancia menor al 2%, sin tener en cuenta comisiones y demás.



