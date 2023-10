‘Turista foráneo jalona y jalonará ventas en 2023’

Las agencias de viajes aún no se recuperan por completo de la pandemia y la salida de Ultra y Viva. Sin embargo, la llegada de más turistas extranjeros ha permitido que estas saquen sus negocios a flote y le apuestan fuertemente a este segmento.



En entrevista con Portafolio, Susan Stroemer Saad, gerente de la agencia de viajes Over Receptour del Caribe S.A.S. y presidenta del capítulo de Anato en San Andrés, habló sobre la importancia de más aerolíneas, pero con respaldo financiero para evitar el “caos” provocado por las dos ‘low cost’.



¿Cómo les fue durante el primer semestre?



Las ventas fueron jalonadas por el turista internacional. Nos ayudaron mucho en el primer semestre. Las ventas durante los primeros seis meses aumentaron un poco más gracias a esto. El mejor turista extranjero es el brasilero, es magnífico y llegaron muchos.



También tuvimos turismo local pero a otro nivel. En la época vacacional (julio - agosto) vimos que regresaron muchos turistas. Para terminar el año, creo que veremos más visitantes internacionales.

¿Cómo ve los cambios del turismo en el último año?



El turismo es dinámico desde la pandemia en adelante. Cuando queríamos regresar, las personas no querían hacerlo las ocho horas, sino menos, o desde la virtualidad debido a que emprendieron.



Debemos ser flexibles, el cambio llegó y debemos adaptarnos a los tiempos, debemos dejar de ser tan rígidos. Hay que recordar que el activo más valioso son los colaboradores y esto ayuda a retenerlos, eso sin descuidar nuestro negocio.

¿Ya se recuperaron de la pandemia?

En la isla no nos hemos recuperado 100% frente a antes de la pandemia. A nosotros nos cambió abruptamente la vida, fue la quiebra de Viva que prácticamente de la noche a la mañana se retiró y después Ultra Air. Entre los dos tenían más de la mitad de los vuelos a la isla, por lo que crean un caos, las personas que abrieron hoteles o compraron lanchas si no tienen flujo de gente, cómo van a pagar.



Además, al encarecerse los precios de los tiquetes, los visitantes que llegan van más a los hoteles ‘top’ y no tanto a los menos lujosos, puesto que a estos turistas los traían Viva y Ultra.

¿Cuándo volveremos a la normalidad?

Yo estoy convencida de que no regresaremos a esa ‘normalidad’. Además, la isla es muy pequeña para recibir tantos vuelos y debemos pensar en la sostenibilidad de la isla.

¿Qué retos enfrentan?

Falta articulación entre el sector público y el privado. Entre privados hay más articulación, nos reunimos mucho y buscamos coincidencias.



Pero vemos incluso que entre público y público no hay articulación y público y privado falta articulación.

¿Cuáles son sus expectativas de cara a 2024?

Creemos que regresará el vuelo San Andrés, Colombia- Costa Rica. Hace mucho no tenemos ese vuelo, sería muy bueno, es un mercado emisor muy fuerte, ellos conocen San Andrés.



A finales de diciembre y a marzo Copa aumentará las frecuencias de dos a cuatro.

¿Con más turistas internacionales deberían sumarse más aerolíneas extranjeras para llegar a la isla?

Sería muy bueno. Pero hay que tener cuidado porque podrían tener mucho daño, como el que hicieron Viva y Ultra a las agencias. Las personas podían ir a Avianca y solicitar que se les montara en un avión, pero las agencias dieron mucho dinero con anticipación y el Gobierno no ayudó con eso.



Más aerolíneas sí, bienvenidas, pero con un respaldo financiero. Porque la ley nos hace responsables para darles garantías a los compradores, pero ese dinero no lo tenemos nosotros, lo tiene la línea aérea. No es justo.

¿Qué hace el grupo Over del que hacen parte?

Somos 22 agencias y el grupo gestiona. Tenemos sede en Bogotá y las agencias están en ciudades principales.



El grupo ofrece servicios en aeropuertos. También tenemos servicios 24 horas en tiquetes, entre otros.



Agregaremos nuevos servicios en la medida que veamos que las dinámicas van hacia un nuevo foco.

