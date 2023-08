¿Cómo escoger talento para la transformación digital de su empresa?

Después de la pandemia, la innovación digital cobró un papel cada vez más importante.



Es por eso que las empresas a nivel mundial se han ido adaptando a nuevos modelos de negocio, ya que, para no quedarse rezagadas, es importante contar con equipos cualificados en materia digital.



Actualmente, las compañías quieren innovar, pero muchas no obtienen los resultados esperados. La pregunta es ¿por qué?



De acuerdo con Stefanini Group en más del 50 % de los casos el mayor impedimento para alcanzar metas y estar a la vanguardia en temas digitales es que "lo que quieren los empresarios en términos de talento, no es realmente lo que necesitan", es decir que no están bien enfocadas esta búsqueda.



Por ello, esta compañía brinda un servicio a las empresas pensando en que los resultados sean los esperados.



Así, Cristian Nicolás Castagnola, digital delivery executivesStaffing de Stefanini Group, manifiesta que: “Cuando trabajamos con las empresas lo hacemos sobre su necesidad y vamos identificando qué es lo que realmente les duele, cuáles perfiles tecnológicos van a encontrar en el mercado y cuáles no; otras opciones de tecnología con base en la disponibilidad o la posibilidad de reconvertir incluso su propio talento; el trabajo a través de agilizar mejores prácticas, e incluso, nuevas tecnologías que van a impulsar su negocio y para las cuales ya tenemos profesionales especializados".



Además, agrega que: "Es todo un proceso que toca acompañar, porque muchas empresas no están maduras en tecnología para realizarlo solas y los retrocesos e inversiones fallidas son significativos cuando lo hacen sin acompañamiento especializado”.

Entonces, si usted no ve en su empresa una ruta clara hacia la transformación digital, la compañía sugiere buscar un acompañamiento especializado, pues escoger mal podría generar un impacto en los gastos y la disminución en la productividad.



Adicionalmente, dar este 'salto' a lo digital, en algunos casos, implica un cambio de cultura organizacional que deberá ser guiada con sumo cuidado.



En ese sentido, Stefanini Group asegura que puede que se requieran capacitaciones, charlas, guías, espacios de diálogo, entre otros, para que todos los colaboradores estén alineados con las novedades.



Por otro lado, la compañía señala que no siempre debe hacerse la búsqueda con talento externo a la organización, puesto que las empresas siempre tienen la opción de trabajar con talento propio.



Lo anterior, implicaría que se capacite a los trabajadores, se motive a los equipos a aprender y se haga el acompañamiento respectivo.



