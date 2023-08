Temporada agridulce para las agencias de viajes en mitad de año

Con el regreso del IVA del 19% en productos de viajes (tiquetes, hospedaje y souvenirs), sumado al aumento en el costo de vida de los colombianos, el renglón del turismo a comienzo de año estaba surfeando el mar de la incertidumbre sobre sus expectativas para mitad de año, aún más cuando dos aerolíneas ‘low cost’ cerraron operaciones en el mes de enero y el número de viajeros por avión cayó 11,3% en el primer semestre.



No obstante, llegada la fecha, la industria evidenció que los colombianos, como de costumbre, empezaron a adaptarse a la situación.



Según el último informe de gasto interno en turismo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las personas empezaron a ajustar desde comienzo de año sus viajes a la disponibilidad de recursos sus bolsillos y buscaron nuevas alternativas para visitar ese destino deseado. De esta manera, disminuir los costos para viajar y hacerlo en otros medios de transporte, ha sido la fórmula.



En el informe se evidencia que para el primer trimestre del año los viajes en transporte terrestre vehicular crecieron 23,7% en marzo frente al año 2022 y el transporte terrestre público 7,4%, lo que llevó que los viajes en avión cayeran 3,2%.

​

Este cambio en las tendencias dio como resultado que para el sexto y séptimo mes del año, las agencias de viajes convencionales tuvieran un repunte en sus ventas de 12% frente al mismo periodo de 2022.





“Aunque la cifra habría podido ser superior, de no haberse presentado la coyuntura aérea en el país, por lo que el resultado fue jalonado por los viajes internacionales”, reconoce Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).



Según el cálculo de sus afiliados, destinos nacionales como San Andrés Islas, Bolívar, Bogotá, Magdalena y Antioquia fueron los más comercializados para mitad de año.



Así mismo, España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Turquía fueronlos internacionales más vendidos.



“Por ello, es importante que el mercado se reacomode para así retomar la senda de crecimiento que se venía reportando a lo largo de 2022 y se puedan obtener más crecimientos en lo que resta del año”, señala la ejecutiva.



Si bien las agencias tradicionales no alcanzaron la meta esperada pero tuvieron un crecimiento frente al año anterior, situación contraria le ocurrió en algunas plataformas digitales, que tras el panorama presentaron decrecimientos en su facturación.



Atrápalo, por su parte, reveló que la compra de planes turísticos durante las vacaciones de mitad de año se redujo un 13% en comparación con las cifras registradas en 2022, “datos que reflejan la incertidumbre y cautela que prevalece en la industria del turismo”, dicen.



“Sin embargo a nivel interno los viajeros no pierden el interés y siguen buscando destinos con la combinación de naturaleza, patrimonio cultural y buenas opciones de entretenimiento”, explicó Ángela Ruiz Díaz, country manager de Atrápalo Colombia.



Por su parte, Despegar reveló que aunque hay varios factores que analizar con el tema macroeconómico, en su caso, ven una gran oportunidad para seguir creciendo, sobre todo en regiones como San Andrés y Providencia que se han visto afectado por el cierre de las aerolíneas que movían la mayoría del tráfico de turistas hacia y desde la isla.



Sin embargo, con el fin de aliviar los gastos de los hogares, establecieron alternativas de financiamiento para que las familias colombianas no renunciaran a esos viajes soñados.



“El 2023 viene muy bien, la demanda de viajes en Latinoamérica se aceleró a comienzo de año, lo que ayudó a impulsar nuestras reservas brutas un 44% más, en el primer trimestre, en comparación con el primer trimestre de 2022. Logramos ingresos récord y el Ebitda más alto desde el primer trimestre de 2018”, dijo Jean Cómbita, sourcing air manager de Despegar Colombia.



Con todo esto, Anato y las agencias alistan un plan más agresivo para la temporada de fin de año y así que las cifras de reservas continúen subiendo o al menos se mantengan.



Por ejemplo, el gremio a través de sus afiliados innovará en nuevos productos, nuevos paquetes y mejorarán las condiciones con los proveedores para ofrecer mejores tarifas a los viajeros.



Con esto estiman un aumento a final de año de 12% en viajeros nacionales, mientras que la salida de colombianos al exterior, podría alcanzar un 5%.



Las plataformas por su parte, seguirán incursionando en nuevos servicios que incorporen la Inteligencia Artificial (IA) para que las personas a través de estas herramientas encuentren en sus sitios web las alternativas que se ajusten al presupuesto, tendencias, fechas y tipo de experiencia que los viajeros deseen experimentar.

Las personas buscan mucho más que en 2022

Según datos del buscador de viajes Viajala.com los colombianos aumentaron la búsqueda de sus viajes durante esta temporada, esto pese a que en la mayoría de los destinos, los precios, al menos de los tiquetes, aumentaron considerablemente.



Por ejemplo, en la ruta Santa Marta las búsquedas crecieron 55% en esta temporada y los vuelos aumentaron su precio de $331.371 en junio y julio de 2022 a $514.643; en Cartagena las búsquedas crecieron 41% y los precios pasaron de $327.107 a $483.824; en Medellín las búsquedas subieron 27% y los tiquetes pasaron de $281.834 a $336.449.

En destinos internacionales, Buenos Aires presentó el mayor aumentó sus búsquedas que crecieron 253% en la temporada vacacional. El aumento del precio de los tiquetes pasó de $2,82 millones a $2,94 en un año.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio