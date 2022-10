¿Cómo ha sido el crecimiento del mercado del software en el país?

Por estos días, la compañía colombiana Colsof, enfocada en soluciones tecnológicas, viene celebrando 35 años de operación en el mercado. Jorge Luis Oviedo, gerente y fundador de la empresa, habló de cómo se ha venido acelerando el sector del software en el país y de la solución que más viene creciendo entre las organizaciones.



¿Cómo le ha ido a la empresas en estos 35 años de historia?

Hace 35 años fundamos esta compañía orientada, inicialmente, en el desarrollo de software bajo medida. Luego cuando fuimos avanzando, las empresas no solo nos pedían softwares, sino que también nos pedían completar nuestras soluciones con equipos (hardware). Así empezó la compañía y al día de hoy seguimos con la misma visión de generar un servicio de calidad para las empresas que requieren servicios de tecnología. Cabe destacar que en los últimos tres años hemos experimentado un crecimiento superior al 30%.



¿Cómo se ha acelerado el mercado del software y cómo las empresas están integrando esos sistemas?

Ha sido una evolución muy acelerada, especialmente luego de la pandemia, ya que la crisis sanitaria forzó a las empresas a tener un modelo de trabajo remoto. Para nosotros, los que proveemos servicios tecnológicos, toda la pandemia fue una época de mucha bonanza, ya que tuvimos mucha demanda, en portátiles, monitores y servicios.



¿Qué solución ha venido presentado un mayor crecimiento en los últimos meses?



Dentro del modelo de servicio empezamos a ver que muchas compañías no querían comprar equipos de cómputo, entonces decidimos lanzar un modelo as a service de equipos enfocado en el pago por el uso de computadores. Es decir que las empresas ya no necesitan sacar capital para comprar dispositivos, sino que nosotros nos encargamos de suministrar eso equipos bajo el pago de un canon mensual.



Hoy en día compañías como Ecopetrol y Avianca vienen empleando este tipo de modelo. De hecho este servicio, que cada vez más viene creciendo, nos ha permitido entrar a otros países como Perú, en donde ya tenemos presencia desarrollando este modelo.



¿En cuántos países están operando?

Estamos operando en Colombia, Perú, Ecuador, Salvador y Costa Rica.



Actualmente, ¿con qué sectores vienen trabajando?



Hoy día trabajamos con varias industrias, hay que destacar que los servicios tecnológicos son transversales y no están orientados a una sola industria.



Un claro ejemplo es que hemos trabajado con el Banco Agrario a nivel nacional, con Coomeva. Asimismo, entre nuestros clientes tenemos Cajas de Compensación, como Comfama, Comfandi y Cafam. También trabajamos con el Instituto Nacional de Cancerología, con empresas del sector de distribución y fabricación, entre otras.



¿Vienen trabajando con pymes en el país?

Nosotros dentro del portafolio de clientes también atendemos pymes que se encuentran ubicadas en ciudades como Barranquilla y Cali. Sin duda, muchas empresas, sin importar su tamaño, se han dado cuenta que la tecnología no solo les permite tener una mejor gestión de sus negocios, sino que los ayuda a crecer.



¿Cómo se han visto afectados por la subida del dólar y por la inflación?



No cabe duda que hay unas variables importantes, como el dólar y la inflación, que han tenido un impacto sobre los equipos y los servicios de software en el país. Esto ha llevado claramente a que los costos experimenten incrementos. Si bien estamos tratando de no impactar tanto a los consumidores, proyectamos un incremento en los costos en los próximos meses del 10%.



Por ejemplo, un equipo que mensualmente tiene un canon de $100.000, para el próximo año, si se mantienen estas condiciones, estaría en el orden de los $110.000.



¿Cómo proyectan el crecimiento del negocio?



Lo que proyectamos es que el crecimiento no será tan grande como lo tuvimos en los últimos tres años, en donde crecimos en un 30%. Esperamos un incremento en los próximos años en el orden del 12% al 15% , precisamente por el entorno.



¿Tienen pesando algún nuevo servicio?



Colsof ha crecido de la mano de los clientes y muchos en los últimos años nos han manifestado su preocupación por el tema de la ciberseguridad. Es así como vemos un mercado potencial e interesante de crear servicios administrados para hacerle monitoreo a las empresas y protegerlas de posibles ataques o secuestros de información. A partir de esta necesidad hemos decidido montar un centro de monitoreo de ciberseguridad de información y desde allí efectuar todo el monitoreo para prevenir problemas. Venimos trabajando en ello y esperamos que para el próximo año tengamos eso a disposición de nuestros clientes.



¿Qué planes de sostenibilidad vienen implementando?



Venimos trabajando en diferentes iniciativas y una de ellas es en el reciclaje de residuos de dispositivos. Entre el año 2017 al 2021 logramos la gestión y reciclaje de más de 146,39 toneladas de residuos de computadores y periféricos. De estas, más de 20 toneladas, correspondientes a 936 computadores fueron reacondicionadas y donadas a instituciones, fundaciones y población sin acceso a este tipo de tecnología.



