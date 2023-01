Temporada de vacaciones: ¿cómo hacer el 'check in' de un vuelo?

Estamos en medio de la temporada de vacaciones de inicio de año, en la cual muchas personas viajan a distintas partes del país o del mundo para conocer nuevos lugares y compartir en familia.



Muchos de esos viajes se realizan en avión, por comunidad y rapidez, y los procesos que tienen las aerolíneas para antes de viajar suelen ser tediosos y cansones para los pasajeros.



Por esta razón, la aerolínea Avianca ha presentado una serie de recomendaciones para que los viajeros apliquen en el momento de realizar su 'check in' y que esta actividad sea más fácil y rápida.



Los 'tips'

Estos son los pasos que debe seguir, según la aerolínea:



- En primer lugar, si realiza el 'check in' de manera virtual, puede hacerlo 24 horas antes del vuelo. Sin embargo, si lo realiza personalmente, debe llegar con 3 horas de antelación al aeropuerto.



- Por otra parte, si ha realizado su reservación de su vuelo a través de una agencia de viajes y no puede acceder al 'check in', la recomendación es que se contacte directamente con su agencia para que ella pueda solucionar este problema.



Si usted planea realizar el 'check in' por internet, lo que debe hacer es lo siguiente:



1. Ingrese a la página web o al aplicativo de la aerolínea.

2. Seleccione la opción de ‘check in'.

3. Digite su código de reserva o número de tiquete.

4. Complete la información solicitada por la plataforma.

5. Seleccione sus asientos.

6. Descargue su tarjeta de embarque.



