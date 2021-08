Cómo la digitalización aumentaría productividad petrolera en Colombia

La industria petrolera en Colombia se ha visto en la necesidad de buscar nuevas formas de aumentar su eficiencia operativa.



Las razones de esto son: el aumento de los costos en exploración y producción, el incremento de la competencia y la presión de las regulaciones.

Para crecer y mejorar, las petroleras están digitalizan varios de sus procesos, para así mejorar en la producción, reducir o eliminar la pérdida de tiempo y recursos, los gastos innecesarios, los errores, brindar mejores resultados y ser más competitivas.



Dentro de ese trabajo de digitalización, está el de la comunicación entre el personal, haciéndola más segura.



“La mayoría de los ejecutivos consideran la ineficiencia en la comunicación como la principal fuente de fallas en el lugar de trabajo. Por medio de los radios digitales los equipos de trabajo pueden oír y priorizar la información crítica, e intercambiar y analizar datos de forma instantánea, segura y en tiempo real”, comentó Julián Medina, experto en soluciones empresariales de Motorola Solutions.



“A su vez, se pueden conectar a otros dispositivos e incluso a los sistemas de videovigilancia y notificar al operario de manera automática cuando se evidencia una situación de alerta en video”, agregó.



Según el experto, digitalizar la comunicación es un paso primario para reaccionar rápido a eventos inesperados: “Se contiene el riesgo, se actúa y se reduce el impacto operativo”.



“Los sistemas digitales de radio de dos vías ahora pueden incorporar también nuevas aplicaciones potenciadas por inteligencia artificial en las que se extrae información de gran valor, ya sea sobre el monitoreo de la presión, la temperatura, fugas, tuberías, corrosión, entre otros”, sostuvo.



“La integración de aplicaciones de telemetría y geoposicionamiento permiten conocer por ejemplo la ubicación exacta de máquinas o personas. Todos estos datos permiten encontrar las causas de hechos aparentemente no relacionados, identificar la existencia de algún problema mayor e incluso advertir si hay algo o alguien en el lugar equivocado”, añadió.



Por su parte, con los sistemas de radio de dos vías no hay necesidad de conectarse a redes públicas que están pensadas para comunicaciones de usuario final no empresariales, que suelen ser más costosas y menos confiables, mucho más si se trata para una industria crítica como la de petróleo y gas.



Y dentro de las opciones que hay en el mercado está Mototrbo, portafolio de radios digitales que permite operar tanto en el modo analógico como en el modo digital, sin grandes inversiones y sin ninguna interrupción, de allí que varias compañías que operaban bajo la red iDEN están encontrando en esta solución una gran opción.



Estas radios digitales brindan interoperabilidad con otras soluciones de comunicación PTT sobre banda ancha como WAVE PTX, que permite comunicaciones entre radios y otros dispositivos como celulares, adaptándose a las operaciones de los clientes que necesiten comunicarse incluso a nivel nacional.



PORTAFOLIO