¿Cómo mantener el crecimiento económico con la llegada de Petro?

El sector privado está a la espera de que el presidente electo Gustavo Petro, “de alguna forma pueda generar las señales que le den suficiente tranquilidad y confianza a los inversionistas, a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos”. Así lo señala a Portafolio el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, al analizar la coyuntura tras las elecciones presidenciales del domingo pasado que llevaron al triunfo a la izquierda en Colombia.



(El mundo económico reacciona al triunfo de Gustavo Petro).

¿Cómo ve la elección de Gustavo Petro?



Respetamos la democracia, le damos la bienvenida al presidente Gustavo Petro. Esperamos que él pueda establecer unos mecanismos de trabajo y de diálogo colectivo que nos conduzcan a que, efectivamente, Colombia pueda dar sus mejores y más complejas discusiones. También esperamos que de alguna forma pueda generar las señales que le den suficiente tranquilidad y confianza a los inversionistas, a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos. Estamos a la espera de que de más noticias al país alrededor de su equipo de trabajo, por una parte, y por otro lado alrededor de cómo va a ser el orden o las cosas que va implementar de lo que mencionó en la campaña.



(Gremios expresan ánimo de trabajar con el nuevo gobierno).



¿El giro a la izquierda en lo político implica un giro en el modelo económico?

​

Creo que en países democráticos como el nuestro las discusiones están alrededor de qué tanto énfasis se le dan a la política social, a la construcción de infraestructura o a la apertura de mercados internacionales. Siempre hemos sido claros, en que Colombia tiene que concentrar su agenda hoy en día en temas sociales, en poder generar una reingeniería en política de superación de pobreza. Nos tenemos que concentrar en temas de sostenibilidad y en generar las condiciones de confianza y de apoyo a las empresas, incluidos emprendedores, mipymes y a las grandes empresas que también son grandes productoras de actividad económica que impulsan a proveedores, que generan productividad, que permiten hacer inversión tecnológica. Por eso he hablado de la autopista de dos carriles, con el tema social y el fortalecimiento de la actividad empresarial.



¿Cómo aterriza las preocupaciones que expresó sobre las propuestas de campaña?

​

Estamos muy atentos a cuáles son los anuncios y las líneas de trabajo que él defina. Hay que esperar que se den las primeras señales, para poder reaccionar, en forma constructiva siempre y ojalá con buenas noticias de los colombianos. No quisiera ahondar en las críticas que hemos hecho en las propuestas de campaña entendiendo que una cosa es la campaña y otra cuando en el gobierno debe definir realmente, la viabilidad de cada tema y la priorización que, eventualmente, se le puede dar. Estamos muy alerta, por ahora solo tenemos identificados al Presidente y a la Vicepresidenta porque no ha habido anuncios.



¿Cuáles deben ser las fortalezas del ministro de Hacienda?

​

Tiene que ser una persona que ojalá conozca las finanzas públicas, que conozca bien el estado, que conozca bien los mercados de deuda, especialmente de proveeduría de deuda para el Gobierno, que conozca los mercados internacionales, que sepa de política monetaria pero también de los temas cambiarios y de comercio internacional para poder entender para dónde vamos.



Tiene que ser una persona que haya conocido de alguna forma conozca los trámites presupuestales. Bien sabemos que cuando entre el nuevo gobierno ya tiene que estar radicado al proyecto de ley de presupuesto en el Congreso, tiene que ser además una persona ojalá con una reconocida historia de responsabilidad fiscal, uno de los temas que más les preocupa a los mercados. Por eso esa es una señal tan trascendental, que nosotros esperamos que se dé pronto.



¿Qué dinámica se puede dar de aquí al 7 de agosto en el diálogo con el sector privado?



Lo he dicho en los mensajes públicos porque yo no he hablado con el presidente electo, aunque he estado atento a poder eventualmente tener una conversación. En nosotros va a encontrar siempre buena voluntad, la capacidad de conversar, de generar ideas y de imaginarnos creativamente nuevas soluciones. También va a encontrar en nosotros, por supuesto, la posición que nos corresponde de ser críticos respetuosos y firmes cuando haya lugar.



¿Cómo mantener el crecimiento económico y el de la industria?



Hay que entender que los gobiernos son también ese producto de señales hacia la economía, que son los que generan tranquilidad, inquietud o incertidumbre y quizás lo único que les sirve realmente a la inversión, al crecimiento económico y a la generación de más empleo es un escenario de confianza y tranquilidad y hay que buscar generarlo lo antes posible.



¿Qué piensa de las primeras puntadas que dio el asesor Ricardo Bonilla sobre lo que puede ser la tributaria con un énfasis en el impuesto de renta?



Las tributarias tienen la característica de que tienen que asegurarse de que cumplan con varios requisitos. Lógicamente, está el de financiar el Estado pero también deben ser equitativas y tienen que ser inteligentes en términos de no marchitar la actividad económica. Siempre ha sido fácil pensar en que siempre puede cobrarle impuestos a las empresa. El gran problema de Colombia, no hay la menor duda, es la evasión de impuestos. Es un ejercicio de múltiples dimensiones que tiene que ser aproximado.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

PORTAFOLIO