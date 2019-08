Cómo mejorar la ‘criptoagilidad’ dentro de las organizaciones

Este nuevo modelo de ciberseguridad implica saber en qué partes se están utilizandolos cifrados en su organización, cómo eso se está aplicando y tener la capacidad de

identificar rápidamente los problemas y las soluciones que requiere la era digital.



“La criptoagilidad es clave para la seguridad tecnológica dentro de las empresas, ya que es la habilidad de tener, en todos los lugares, la criptografía. Es decir, que en cada uno de los procesos internos haya esos ‘escudos’ que permitan cuidar las comunicaciones, los servidores de correo, etc., y que incluyen protocolos, algoritmos, certificados, entre otros”, explica Timothy Hollebeek, senior technical strategiest de DigiCert.



Este modelo es indispensable en las empresas porque a medida que aumentan los aparatos conectados y la tecnología sigue desarrollándose hacia un futuro lleno de computadoras cuánticas, es clave asegurar dispositivos/ aplicaciones, y volverse “cripto ágil” es fundamental para el esfuerzo de una organización para ser y mantenerse seguro, hoy y en el futuro.



Un objetivo empresarial común es mejorar la agilidad corporativa. La capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado le da a la organización una ventaja competitiva y también puede evitar pérdidas innecesarias.



La información es el elemento vital de una organización, y el departamento de seguridad de la información es responsable de establecer y mantener conexiones seguras entre los sistemas de TI y todos los dispositivos externos.



Como práctica recomendada, el cifrado siempre debe usarse entre diversos sistemas que tienen que interoperar. Su organización debe requerir enlaces encriptados para proteger la información en tránsito, ya sea que esté destinada a sistemas internos o externos. A medida que aumenta el número de dispositivos conectados, convertirse en “cripto ágil” es un componente clave de la agilidad empresarial de una organización.



LA MALA VISIBILIDAD LIMITA LA AGILIDAD



Un problema común que enfrentan la mayoría de los profesionales de seguridad es no tener una comprensión completa de dónde se usa el cifrado en toda la infraestructura de TI. Mantener un inventario de software es algo con lo que los profesionales de la seguridad están familiarizados, y necesitan desarrollar la misma información sobre todos los dispositivos conectados.



Entre los cifrados más comunes en uso hoy en día se encuentran los certificados TLS / SSL, que se utilizan para establecer conexiones seguras entre navegadores, servidores y un número cada vez mayor de dispositivos y aplicaciones.



TLS utiliza cifrado asimétrico y simétrico a través de una infraestructura de clave pública (PKI), que es el conjunto de hardware, software, personas, políticas y procedimientos necesarios para crear, administrar, distribuir, usar, almacenar y revocar certificados digitales. PKI también es lo que une las claves con las identidades de los usuarios mediante una Autoridad de Certificación (CA).



PKI se beneficia del uso de ambos tipos de cifrado. Por ejemplo, en las comunicaciones TLS, este certificado del servidor contiene un par de claves públicas y privadas asimétricas.



La clave de sesión que el servidor y el navegador crean durante el protocolo de enlace TLS es simétrica.



QUÉ ES CRIPTOAGILIDAD Y QUÉ NO ES



“La cripto-agilidad implica saber en todas las partes que se está utilizando la criptografía en su organización (por ejemplo, protocolos, bibliotecas, algoritmos, certificados, etc.), saber cómo se está utilizando y tener la capacidad de identificar rápidamente los problemas y solucionarlos. La verdadera cripto-agilidad le permite reemplazar sin problemas la criptografía obsoleta según sea necesario a través de la automatización”, señaló Hollebeek, principal representante de DigiCert en múltiples organismos de estándares de la industria, incluido el CA / Browser Forum,



La cripto-agilidad no es solo la capacidad de usar diferentes algoritmos para funciones críticas (por ejemplo, hash, firma, cifrado, etc.), ni es la capacidad de elegir qué algoritmo (por ejemplo, SHA-1 o SHA-256) para usar en una función particular.



Simplemente tratar de poner los algoritmos compatibles en el lugar donde es necesario puede ser una tarea difícil, y eso hace que esforzarse por lograr la cripto-agilidad sea más difícil. La mayoría de las transiciones criptográficas ocurren a escala de internet y la transición de un algoritmo criptográfico a uno nuevo requiere trabajar con todos sus proveedores.



El primer paso para establecer la cripto-agilidad dentro de su organización es crear y comunicar claramente políticas sobre las mejores prácticas de TLS. Una vez que se establecen las reglas, el siguiente paso es el inventario de todos los activos de cifrado, lo que se puede lograr mediante el uso de una plataforma moderna de administración de certificados con una función de descubrimiento integral (consulte CertCentral para obtener más información sobre el descubrimiento de certificados).



Una vez que el inventario esté completo y tenga visibilidad y control de todos los activos criptográficos de su organización, tendrá la flexibilidad de comenzar a probar nuevos algoritmos a medida que estén disponibles y / o reemplazar claves vulnerables, sin la preocupación de dejar a su organización sin seguridad o de romper procesos.



Finalmente, debe comenzar al menos a pensar en la transformación de su infraestructura de TI que la computación cuántica impulsará en un futuro cercano.

Este tipo de procesamiento permitirá que las computadoras y los dispositivos IoT ejecuten cálculos mucho más rápido de lo que es posible hoy en día. Promete cambiar fundamentalmente la forma en que abordamos todo, desde investigar curas para el cáncer hasta aliviar el tráfico en los centros urbanos. Pero realizar esas visiones requiere superar los nuevos desafíos de seguridad de IoT que creará la computación cuántica.



Los beneficios y riesgos que presenta la computación cuántica afectarán prácticamente a todas las industrias, incluidos los servicios financieros, la atención médica, la energía y la fabricación. La realización de sistemas de TI basados en esta computación aún puede demorar al menos cinco a 10 años, pero es algo a considerar ahora mientras se trabaja para mejorar sus niveles de cripto-agilidad hoy y mañana.



Para garantizar que su organización pueda mantener la cripto-agilidad, asegúrese de trabajar con los proveedores, incluida la autoridad de certificación que elija, para seguir los hitos de los estándares de la industria y adelantarse a las transiciones criptográficas necesarias.



Del mismo modo, es fundamental asegurarse de que su autoridad de certificación pueda ofrecer una plataforma de administración de certificados para darle visibilidad de todos los certificados digitales dentro de su entorno y tenga la capacidad de encontrar y actualizar certificados rápidamente según sea necesario.



Trabaje con otros proveedores de hardware y software que tengan una comprensión clara de la cripto-agilidad y puedan proporcionarle tecnología que pueda adaptarse a las amenazas y requisitos de seguridad en evolución.