¿Cómo pueden las empresas buscar financiación en Estados Unidos?

A través de la Corporación Financiera Internacional de EE. UU., compañías del país, de todos los tamaños e industrias, pueden acceder a apoyo económico para sacar adelante sus negocios. También, la entidad está financiando el desarrollo petrolero y otras iniciativas en Colombia.



El CEO de la Corporación Financiera Internacional de Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés), Adam Boehler, dio a conocer el apoyo financiero y los proyectos de inversión que adelanta esta entidad en Latinoamérica y reconoció que existe un gran interés por invertir en Colombia, durante un ciclo de conversatorios sobre la relación de EE. UU. y Colombia que realiza este mes la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.



“Nuestro objetivo es impulsar el progreso económico de los países, especialmente en vía de desarrollo, y avanzar en la política exterior de Estados Unidos. Actualmente, Latinoamérica es la región más importante para nosotros, y nuestro foco es la inversión privada”, puntualizó Boehler, quien indicó que en la región tienen inversiones por 8.5 billones de dólares.



Y es que, la DFC está equipada para proporcionar financiamiento de capital a través de gobiernos aliados, bancos locales y, en algunos casos, directamente a las empresas; a proyectos de diversos tamaños e industrias que tengan un impacto de desarrollo positivo y sean sostenibles.



“Si bien, la pandemia del covid-19 nos ha impactado, también nos hizo más fuertes, por lo que hemos actuado de forma mucho más rápida y con propuestas más agresivas para respaldar las inversiones en los países de la región y, así, fomentar su liquidez, estabilidad y crecimiento económico”, señaló el CEO de la DFC.



¿Cómo puede acceder las empresas a estos recursos?



Algunos de los sectores en los que actualmente se concentra la inversión de la DFC son infraestructura, energía, salud, agricultura y tecnología; no obstante, hay oportunidad para proyectos en otras industrias.



Así mismo, no existe un límite de inversión por compañía o proyecto, puesto que, desde la DFC se gestionan alianzas con otros fondos internacionales para buscar la mejor manera de llevarlos a cabo. Muestra de ello, es que la Corporacióntambién provee liquidez a las pequeñas y medianas empresas.



“No tenemos alguna preferencia por el tamaño de los proyectos, nos basamos en su potencial de desarrollo, que es lo más importante para nosotros, y que sea un negocio sostenible. Sin embargo, analizamos su impacto en la mujer y si afecta negativamente al medio ambiente o al empleo”, explicó Boehler.



COLOMBIA, ATRACTIVA PARA LA INVERSIÓN



Para el CEO de la DFC, Colombia tiene un buen clima de inversión, comparado con otros países en desarrollo y, aunque admitió que nada es perfecto, destacó que el país tiene un Gobierno que apoya la inversión privada, las leyes a nivel general son positivas, la economía se ha mantenido estable a pesar del covid-19 y ha sido un gran socio de EE. UU.



En cuanto a las inversiones que se adelantan en el país, Boehler mencionó la ayuda financiera que prestó la Corporación para desarrollar dos construcciones significativas. “Hay una en las ciudades de Cartagena y Barranquilla; y la otra, en el suroeste de Colombia. Creemos que ambas van a ser muy importantes”, aseveró.



Agregó que, recientemente, la DFC anunció fondos para viviendas y locales comerciales, y que está financiando el desarrollo del petróleo en el campo colombiano. Esto, como parte de un trabajo coordinado con el Gobierno Nacional, pues la Corporación considera que la inversión en las comunidades rurales hace una gran diferencia, no solo para el desarrollo del campo sino para transformar la dinámica de la industria.



“En diciembre del año pasado, nos reunimos con el presidente Duque para discutir cómo invertir de una manera masiva en Colombia, y le ofrecimos nuestro respaldo económico para mejorar la situación de los campesinos del país y poder brindarles otras alternativas. Creemos que podemos hacer una gran diferencia y estamos trabajando en eso”, aseguró Boehler.



El directivo de la DFC añadió que, próximamente, tendrá una nueva conversación con el presidente Duque para hablar más a fondo sobre iniciativas para aumentar la inversión en el país y generar acciones más contundentes para trabajar de forma asociada entre Colombia, la DFC y otras agencias del Gobierno de EE UU.