Compañía de Empaques ahora será Grupo Excala

Luego de 83 años trayectoria y experiencia en la transformación de fibras naturales y resinas plásticas en soluciones prácticas, Compañía de Empaques inicia un nuevo rumbo como Grupo Excala y amplía la proyección de la empresa a los mercados internacionales.



Para Pedro Miguel Estrada, presidente de esta organización, es claro que una compañía que ha tenido unos crecimientos tan grandes, que viene abriendo mercado en otros países, realizando inversiones tan importantes y que ya no puede limitarse a que la relacionen solo con su línea de empaques, debía migrar a un nombre menos genérico y que respondiera a su nueva visión de futuro, evolución y al proceso de renovación que comenzaron hace más de 10 años.



Por eso, y al aclarar que esto no se trata de una venta, considera que llegó la hora de ese cambio que, aunque no es sencillo e implica el dolor de desprenderse de un nombre que lleva 83 años en el mercado, muy reconocido, sí se presenta en el momento oportuno para hacerlo y que coincide con la apertura de las operaciones en México donde, efectivamente, uno de los problemas que tuvieron fue el registro de una marca que representa un genérico como Compañía de Empaques; y más aún cuando entre los planes de expansión de la empresa están contempladas otras inversiones en los Estados Unidos.



“México ya abrió hace más de una semana, ya la maquinaria está allá, al igual que el personal, compuesto por unos operarios colombianos espectaculares que viajaron para darles la capacitación y el entrenamiento a sus pares mexicanos y al resto de los colaboradores. Yo creo que lo que sigue es Estados Unidos, lo estamos mirando hace mucho rato, venimos analizándolo, y es un mercado en el que venimos vendiendo mucho, luego vamos a tener que hacer presencia física allá”, revela Estrada.



Con respecto a los sectores que atienden, el directivo revela que la compañía vende hoy un 63 por ciento de sus productos en empaque, pero al mismo tiempo cuentan con otra cantidad importante de líneas enfocadas a insumos para el agro, la construcción, la infraestructura y de otros productos que se utilizan en infinidad de cosas distintas a los empaques, aparte de las novedades que se vienen en más segmentos.



LA PANDEMIA NO PARÓ LA PRODUCCIÓN



“El Grupo Excala no ha parado ni un minuto, ni con pandemia ni con paro”, resalta su Presidente, para quien –justamente– su nuevo nombre significa que siguen para adelante y que lo que buscan es escalar.



“No se puede parar, el país va supremamente bien y todo tiene que seguir con pandemia o sin pandemia; no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y nosotros durante esta emergencia sanitaria contratamos a 250 personas y lo seguimos haciendo ahora. No cerramos ni un solo día y la única afectación verdadera que de pronto hemos tenido fue el paro, en donde por no poder traer materia prima a Medellín, a la planta de operación, tuvimos 400 personas en vacaciones por un lapso de ocho o 10 días”, recalca Pedro Miguel Estrada.



Esa continuidad, así mismo, se refleja en el buen comportamiento de la organización, cuyas ventas han crecido más del 60% en los últimos 5 años y que solo en 2021 los productos diferentes a los empaques han crecido más del 70%, potenciando así el desarrollo de las nuevas unidades de negocio.



En términos de esas ventas al exterior, los principales destinos a los que Grupo Excala exporta son México, Estados Unidos, Centroamérica y algunos países de Suramérica como Ecuador, Perú y Chile.