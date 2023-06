‘La deuda de opción tarifaria equivale a las inversiones’: Afinia

El Gobierno y las compañías de comercialización de energía han levantado alertas por las dificultades financieras que están afrontando las empresas por cuenta de los saldos acumulados de opción tarifaria y deudas de subsidios. Al respecto, Javier Lastra, gerente de Afinia, dijo que las inversiones que han hecho desde 2020 son similares a la deuda solo por opción tarifaria, por lo que llaman al Gobierno a encontrar alternativas que no impliquen trasladarle los costos a los usuarios.

¿Cuál ha sido la evolución de la tarifa de electricidad?



Cuando el Grupo EPM decidió entrar como operador de la distribución y comercialización de energía eléctrica en cinco departamentos de la Costa hizo su plan de negocios y entonces se dio cuenta de las exigencias de las inversiones, de la rampa que toma mejorar el recaudo deteriorado históricamente pero agravado por la pandemia, y de las inversiones que hay que hacer para controlar las pérdidas de energía. Aún así decidió entrar en el negocio con el régimen regulatorio que aplicaba al momento de la subasta y las señales que se estaban enviando de una tarifa que permitiera recuperar las inversiones.



Nos sorprendió el movimiento inflacionario que tuvo la economía, el IPP desbordó las posibilidades que teníamos de hacer esos incrementos para capturar saldos de la opción tarifaria. Si nosotros deflactamos el IPP es como si desde que entramos en octubre del 2020 a mayo del 23 hubiéramos incrementado 7,6%. Es decir, un alza muy normal frente a lo que implicó el incremento por el IPP.

¿Cómo han manejado esas dificultades?



Esos son desafíos que hay que sortear en un momento de dificultad. EPM ha salido a defender la dinámica propia de la transformación de la infraestructura, es decir de la ejecución de las inversiones otorgándonos una operación de crédito por $450.000 millones.

Hemos ido al sistema financiero y tenemos una gestión para lograr una operación de crédito con JP Morgan por una cifra igual, de $450.000 millones, para con ello asumir las inversiones de la vigencia del 2023.

También hay otro nubarrón que es el Fenómeno de El Niño; nosotros estamos expuestos en aproximadamente un 18% y con una subida de la bolsa fuera de lo previsto, se afecta la caja.

No es que no veamos dificultad, pero estamos seguros de poder sortearlas. EPM tiene como consigna transformar la calidad del servicio y ya empezamos con inversiones de casi $1,5 billones con corte a mayo.

¿Cuál es su deuda por opción tarifaria?



Tenemos una deuda por opción tarifaria de $1,5 billones; es casi el equivalente a las inversiones que hemos hecho. Esto quiere decir que no hemos apalancado las inversiones desde la tarifa, sino por otra vía y esperamos las señales que lance el Gobierno para mitigar ese impacto, porque trasladar todo un saldo a la gente no sería lo más conveniente, pero también cada mes que pasa se va incrementando el saldo de la opción. El Ministerio asegura que está estudiando medidas para solucionar estos saldos, ya sea pagando o financiando.

¿Cómo analiza esa posibilidad?

​

Si el Gobierno es avalista de crédito de un organismo internacional o del sistema bancario, nosotros podemos apalancar y digerir más tiempo la recuperación de esa opción y sería favorable para el usuario. Nosotros lo veríamos como una alternativa conveniente y viable, ojalá que se dé.

¿Si lo asumiera una entidad del Estado sería viable?



Esto sería una apuesta interesante en el sentido de darle una destinación específica a esa colocación para apalancar más las inversiones y no trasladar esos costos a los usuarios.

¿También tienen rezagados saldos del subsidio de energía?

Tanto el Ministerio de Minas y Energía como el de Hacienda han hecho sus mejores esfuerzos por pagar lo que está presupuestado, hasta el primer semestre. Habría que pensar en una adición, porque esto es importante y si no se subsidia a la gente van a recibir un incremento proporcional a lo que se está subsidiando. Esto sería gravísimo para el sistema y para la gente.



Se pueden buscar esquemas si el Gobierno no alcanza a presupuestar esos recursos para apalancarnos con líneas de crédito.

De hecho ya hay una que se ha venido trabajando y está prácticamente consolidada con la financiera de desarrollo territorial (Findeter) para que ellos giren esos recursos que no han llegado y deje cuenta por cobrar del Ministerio o el Gobierno y sobre eso pagar una tasa de interés.El superserviciosalertaba por la situación financiera de algunas comercializadoras

que podría causar un “colapso”.

¿Han sentido esa presión financiera?

Este es un mercado que genera mucho estrés, porque hay incertidumbre climática, y de pronto estamos viendo que ya hay una calma normativa frente a las principales inquietudes que había. Siempre habrá estrés, sin embargo, EPM tiene sus mecanismos para sortear situaciones difíciles y a los usuarios de la Costa y todo el mercado el mensaje que les envío es de tranquilidad, que nosotros siempre estaremos dispuestos y haremos todo lo que haya que hacer para honrar los compromisos con el sistema.

¿Van a congelar las tarifas?

EPM es un grupo que maneja varios negocios y están planteando una estrategia de congelar por un período las tarifas, pero eso dentro de los cálculos no se puede trasladar a las filiales.



Todo lo que sea a favor del usuario siempre estaremos dispuestos a buscarlo y evaluarlo; sin embargo, también hay que pensar que los negocios tienen que ser sostenibles. Un negocio no puede ir a pérdidas porque no podría hacer las inversiones.

PORTAFOLIO