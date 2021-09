Compañías que todavía tienen activas solicitudes para despidos masivos

Un año y medio después del inicio de los confinamientos estrictos por la pandemia, que obligaron a muchas empresas a echar el cierre y a despedir a sus trabajadores, los niveles de empleo se siguen recuperando poco a poco. En julio se contabilizaron 2,9 millones de ocupados más que hace un año, pero todavía hay un rezago de 1,2 millones de puestos para alcanzar los niveles prepandemia.



Esta recuperación paulatina del empleo va de la mano con la caída de las solicitudes de fuerza mayor y de despidos masivos, que a mitad del año pasado se dispararon cuando las empresas tuvieron que parar la producción. En ese momento, muchas de ellas mandaron a sus empleados a vacaciones anticipadas y las que no pudieron más pidieron suspender los contratos laborales de manera temporal.



Si bien el año pasado 63 empresas pidieron autorización al Ministerio de Trabajo para poder realizar despidos masivos, en lo que va de año solo ha llegado una solicitud. Esta es de la empresa Foods y Catering, que realizó dicho pedido en marzo de este año.



Y aunque durante los bloqueos de mayo y junio desde la Cámara Colombiana de la Confección y Afines se estuvo a punto de pedir al Ministerio esta autorización, como explica Camilo Rodríguez, presidente del gremio, finalmente no se efectuó. “Las empresas estaban abocadas a solicitar despidos masivos teniendo en cuenta la falta de liquidez”, indicó.



SOLICITUDES EN TRÁMITE



Debido a lo demorado del trámite, puesto que puede tardar entre 18 y 24 meses en promedio, y a la necesidad de resolver el problema cuanto antes, muchas de las empresas que el año pasado solicitaron despidos masivos desistieron y ya solo 19 continúan en este proceso. A la par, se ha ido dando una recuperación paulatina del aparato productivo, por lo que muchas recuperaron su actividad.



Según los datos a los que tuvo acceso EL TIEMPO, siguen en pie trámites como los de Global Operadora Hotelera, proceso que afectaría a 270 de sus trabajadores; el de Autobuses AGA de Colombia, con 114 empleados perjudicados; o el de Humanos Asesoría en Servicios Ocasionales, con 136.



Además, continúan adelante los procesos de Almacén Electromundo, Compañía Colombiana de Vehículos, Alimentos Típicos, Transportes Barbacoas, Gráficas Modernas y Explora Hostels.



Al igual, siguen las solicitudes de despido masivo de Rolformados, Susabor, Centracom, SaludVida, Newrest Catering Colombia, Universal Linc de Colombia, Va-Tools, Servicios Generales y Domésticos Las profesionales, Renetur y Foods y Catering.



Cabe resaltar que entre las 63 empresas que pidieron la autorización para despedir a sus trabajadores el año pasado ahora aparece la solicitud retirada está la aerolínea Latam Airlines, que pidió sacar a 523 trabajadores.



“A pesar que la compañía ha hecho los esfuerzos necesarios para preservar la mayor cantidad de empleos, el proceso de reorganización es una prioridad dada la necesidad de adaptar la compañía a las nueva realidad de la demanda de pasajeros”, dijo en su momento Santiago Álvarez, presidente de la empresa.



FUERZA MAYOR



Por otro lado, un total de 3.336 empresas han solicitado la constatación de fuerza mayor a causa del covid-19 para suspender sus contratos desde el inicio de la pandemia y en 721 ocasiones se pidió al Ministerio de Trabajo la autorización para suspender de manera temporal las actividades hasta por 120 días.



“Debido al trámite demorado y al hecho de que el Ministerio dijo en su momento que no daría solicitudes de despido masivo, muchas empresas migraron a la solicitud de fuerza mayor, que se dispararon. Esas cifras no se radicaban por ahí desde la época del terremoto de Armenia”, indicó Juan Pablo López, socio director del bufete López & Asociados.



En este otro tipo de solicitudes el trabajador está eximido de prestar servicios y el empleador, de pagar el salario. Eso sí, continúan las demás obligaciones que se derivan del contrato de trabajo, así como el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y pensión.



Por ello, esta solicitud también se convirtió, sobre todo el año pasado, en una vía de escape para que muchas compañías pudieran ahorrar el costo laboral sin tener que despedir a personas.



Finalmente, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 a corte de junio del 2021, se han puesto 5.752 querellas por violación de los derechos de los trabajadores.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS EL TIEMPO