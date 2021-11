Compensar apunta a ser una plataforma de bienestar 2.0

La pandemia ha llevado a repensar procesos y estrategias en diferentes sectores. Y así lo ha decidido Compensar con la adopción de una plataforma de bienestar 2.0 que trasciende la condición de caja de compensación. Su director, Carlos Mauricío Vásquez, explica el concepto.

¿Hacia dónde va la caja, tras la pandemia?

Creo que es necesario empezar a pensar en la versión 2.0 en la acción de las cajas, enfocada en el bienestar. Hubo muchas oportunidades para pensar distinto.

¿Qué caracteriza ese nuevo modelo?

En el pasado nosotros lo que hacíamos era desarrollar productos y servicios y tratar de crecer con ellos y entonces, en la medida en que fuéramos más grandes y más impactantes éramos muy relevantes. Pero hoy en la medida en que muchas comunidades han empezado a manifestar que son diferentes y me refiero a lo relacionado con la inclusión. Por ejemplo, parejas conformadas por personas de un solo género, las que tienen mascotas y las que viven solas. El tema no es solo tamaño y cobertura, sino precisión, sino poder llegar a cada uno de los públicos con lo que necesita. Lo que está de por medio es un conocimiento profundo de cada uno de nuestros clientes. El portafolio hoy es tan amplio que nos permite una combinación distinta para cada persona.

¿Trabajarán por nichos de mercados?

Va más allá, hay que entender que hay una siguiente fase que es la personalización. Y eso no se logra sin los avances que hemos tenido en tecnología que nos da información. Esto trasciende el hecho de ser caja de compensación, de ser EPS, de ser un financiador de créditos de los empleados. Incluso, acerca a las personas que no tienen vinculación a la caja pero que tienen relación con ella en virtud de otro tipo de convenios.

¿Qué han hecho para aplicar esa estrategia?

Son tres fases. Lo primero es que nos hemos preparado internamente. Por ejemplo, salud y bienestar son dos áreas que ya lo están poniendo en práctica. Un paciente, por un lado, y un asistente a la piscina, por otro, son la misma persona y puede llevar mejor su condición de salud. Hoy tenemos sedes completas dedicadas a eso. Un médico puede prescribir unas clases de natación y no solamente una pastilla, por ejemplo. Es la combinación de servicios para resolver una circunstancia particular. Segundo, desarrollamos un plataforma de bienestar, vinculando con más foco a los aliados porque hay cosas que no podemos hacer solos. Por ejemplo, los supermercados y los seguros. a la montamos y tenemos una forma de operar. Desarrollamos un portafolio que se llama Bienestar a la carta. Y tenemos empresas que nos han delegado su estrategia de bienestar de sus colaboradores. El tercer componente es la tecnología que permite identificar y relacionar necesidades según el usuario.

¿Tienen que ser afiliadas?

Nos debemos a las afiliadas, pero estamos abiertas a las no afiliadas. Somos una entidad que podemos prestar servicios a terceros desde que no se comprometan recursos del 4% del aporte que son específicamente para los afiliados.

¿Cuál es la meta?

Es clave mejorar la condición de salud. Si logramos que entre 30% a 50% de nuestros afiliados de un vuelco al modelo de bienestar 2.0 y no siga en su condición normal, estaremos haciendo la tarea.

Esto es de largo plazo porque necesita cambio de cultura, una comunicación importante y un fortalecimiento tecnológico. Obviamente, es paralelo a las metas propias del presente porque tenemos que dar cuenta sobre nuestra operación como caja.

¿Y en eso cómo van?

Vamos a cerrar el año manteniendo el primer lugar en el país, medido por aportes. Tenemos una participación en Bogotá también de liderazgo de más del 41% del mercado a septiembre, vamos a crecer cerca del 10% en aportes frente al año anterior. Y hemos superado las cifras del 2019.

Tenemos 98.740 empleadores afiliados (86% empresas con menos de 10 trabajadores) y 2.751.130 afiliados, entre trabajadores y beneficiarios, 85% de ellos ganan menos de 4 salarios mínimos. Con el crecimiento de los aportes, gracias a la generosidad de los empresarios, vamos a tener un año en el que vamos a seguir teniendo una fortaleza importante y, obviamente, números en negro.

Esperaríamos cerrar con remanentes - utilidades- de entre $45.000 y $50.000 millones que es lo que nos permite financiar las obras y programas sociales de los años siguientes.

¿Y la EPS?

Independientemente de que no seamos la primera, es importante el reconocimiento a Compensar, no solamente por la atención de la pandemia sino por ser un referente en vacunación con lo que hemos logrado posicionarnos entre los afiliados y los no afiliados.

