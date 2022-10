Compensar ofrecerá nanocréditos desde $15.000

La caja de compensación familiar Compensar está por cumplir 44 años y en los últimos 30 viene realizando actividades de crédito con sus afiliados, especialmente de los segmentos medios y bajos de la población. Además avanza en incluir a personas que no han tenido obligaciones con grandes entidades y en ese sentido está por ofrecer nanocréditos, incluso desde $15.000.



De acuerdo con Óscar Mario Ruiz, jefe de la Unidad de financiamiento y alianzas de Compensar van a estructurar un servicio para que los afiliados conozcan su score (puntaje) crediticio y poder ir mejorando para que sean objeto de más oportunidades financieras y ahonden en educación financiera.



Compensar tiene 200.000 afiliados de los que 85.000 tienen algún producto financiero.

El principal es el crédito de consumo con descuento a través de libranza y desde hace ocho años tiene una línea de crédito rotativo y desde hace 12 años incursionó en crédito hipotecario, que aunque aún tiene potencial para crecer más, aprovechando el enlace con el subsidio de vivienda, dice el ejecutivo.



Además, Compensar relanzó este año la línea de crédito empresarial y anunció que acompañará a pequeñas y microempresas para ofrecerles capital de trabajo.

Óscar Mario Ruiz asegura que uno de los principios de la caja de compensación es “hacer crédito responsable con estándares de analítica de datos y herramientas digitales para que las categorías A y B sean los que accedan mayormente con buena calidad de servicio, totalmente digital con las empresas”.



Algunas líneas son de bajo monto, como por ejemplo de $100.000, cifra que se puede desembolsar el mismo día y hasta $1.000.000 y busca generar liquidez de emergencia para quien lo solicita.



El jefe de la Unidad de financiamiento y alianzas de Compensar asegura que en el crédito rotativo “se accede al cupo con tarjeta de crédito y con condiciones por debajo de las tasas comerciales de 5 puntos por debajo”.



También aseguró que este año se espera que la caja de compensación cierre con una cartera entre $800.000 y $820.000 millones.



“Compensar también tiene aliados en la colocación de créditos y es una exploración con aliados confiables. Todo esto se hace en Cundinamarca y Bogotá donde está la mayor cantidad de crédito colocado. Tenemos 7.000 convenios para hacer libranzas. El foco es dar servicio y no endeudar a las personas y crear una red de beneficios para que los afiliados usen el crédito de manera eficiente, incluso con alianzas con tenderos”, dice Ruiz.



Asegura que en libranza la cartera en mora no supera 1,3% y en el rotativo no pasa del 3%.



