‘Competimos en el mercado lealmente’: gerente de Aldor

La compañía Aldor, que tiene la marca de gomas Trolli, anuncia que acatará las medidas cautelares ordenadas por la Superindustria dentro de la demanda por supuesta competencia desleal que instauró Super de Alimentos, líder del mercado, con Trululu. Así lo anuncia su gerente general, Leonardo Aljure, en diálogo con Portafolio.



(Lea: En mayo, producción de oro de GCM Mining llegó a 18.507 onzas).

¿Qué respuesta da Aldor a la decisión de la Superindustria de adoptar medidas cautelares en el marco de la demanda de Super de Alimentos?



Las medidas cautelares nos ordenan retirar el producto. Hay que cumplirlas y no hay discusión. Gran parte de lo que está en el mercado corresponde a productos que han tenido otras modificaciones. No compartimos las medidas y es importante entender que esto no corresponde a un fallo, sino una acción para prevenir un supuesto daño por una supuesta confundibilidad.



Es importante precisar que cuando se solicitaron inicialmente las medidas cautelares, la Superindustria declaró que no había mérito para adoptarlas. Pero hubo una apelación en el Tribunal Administrativo de Bogotá que decidió reversar la resolución de la Superintendencia y de ahí se desprende la nueva resolución decretándolas. Tenemos todas las pruebas y muchos estudios que soportan nuestra defensa.



¿Esto apenas comienza?



Exactamente. Lo que presentamos el miércoles fue un escrito para la contestación de la demanda y hoy se va a presentar otro escrito como apelación a las segundas medidas cautelares. Vamos a desvirtuar todas las acusaciones en contra nuestra y vamos a hablar de los estudios que ellos realizaron y que consideramos completamente equivocados, técnicamente hablando. Ayer presentamos la contestación y esperamos que la revisen con mucha objetividad y se nos de el derecho legítimo de la defensa. No compartimos en absoluto lo que está pasando. Las medidas cautelares son medidas agresivas que, obviamente, causan unos perjuicios económicos gigantescos.



¿Cuáles son los argumentos?



Cuando se compra una goma hay dos elementos determinantes. El primero es la marca. Trululu y Trolli que tienen algo de semejanza, pero es importante aclarar que Trolli está registrada en Colombia desde 1994, tal cual la usamos hoy, mientras que Trululu está registrada desde el 2003 en color rojo y solamente en el 2009 en el color magenta. Es decir, que ellos han hecho una narrativa equivocada dando la impresión de que Trolli es posterior, cuando la antecede en más de 10 años.



El segundo factor determinante en la compra en esta categoría son las formas. Pensar que una persona va a confundir un aro con un banano, como lo pretende la competencia es imposible y lo vamos a demostrar.



Lo que busca la competencia es apropiarse de la categoría, apropiarse de todos los elementos comunes que no solo usan ellos sino toda las empresas, a nivel nacional e internacional.



Son unas acciones sistemáticas en contra nuestra para eliminarnos como competidores. Estamos convencidos de que estamos haciendo las cosas bien, todos nuestros personajes son únicos, tienen derecho de autor, han sido elaborados internamente, y estamos aquí para competir lealmente, para ser un gran jugador en la categoría.



Leonardo Aljure, gerente general de Aldor, fundada por su padre en 1991. Héctor Sandoval - CEET

¿Quién es el líder de este mercado y ustedes en qué posición están?



El líder absoluto es el demandante, el segundo es Colombina con el 20% y nosotros somos los terceros con el 13% a 14% de participación y lo logramos muy rápidamente desde que se relanzó la marca en dos años y medio y aspiramos a mucho más.



Ellos controlan casi el 55% de las ventas. Algo importante es que esta es la tercera acción en contra de Aldor en los últimos años, en las dos previas, la Superintendencia falló a favor de Aldor, una en la misma categoría y otra en caramelos de leche. O sea que esta es una acción sistemática de hace varios años. Realmente, el ataque ha sido en contra nuestra.



¿Cómo les ha ido en este primer semestre que está por terminar?



Bien, estamos con un crecimiento bien importante. Hay un demanda por nuestros productos que es muy fuerte, estamos creciendo casi al 40% este año como organización. Como todos, nos estamos viendo afectados por el tema de los costos y las materias primas que se han disparado, por muchos factores como la guerra en Ucrania y el tema logístico. Estamos viviendo lo que todos los colombianos sienten que es la inflación y nos están afectando muchísimo los costos pero afortunadamente va a ser un buen año para la compañía.



(Además: ‘Colombia tiene todo para ser un gran mercado de Multifamily’).



¿Cuánto fueron las ventas del 2021 y cuál es la dinámica del portafolio?



Facturamos de forma consolidada $420.000 millones. Los chupetes siguen siendo nuestra primera línea, especialmente por los mercados de exportaciones y por la planta de Sudáfrica. En Colombia las gomas han ganado un protagonismo muy importante y se está convirtiendo muy rápidamente en nuestra principal línea de ventas.



¿Qué tanto han subido los precios al consumidor final?



En nuestro caso, desde hace un año, más de un 30%. Nos ha tocado por el incremento en el maíz, que nos afecta un insumo que es el maíz, los empaques y el azúcar.



¿Cómo van las exportaciones?



Van relativamente bien, con el problema muy complejo de los fletes, cuyo valor se ha triplicado, entonces hemos tenido también que priorizar algunos destinos sobre otros.

Esperamos que este tema se resolviera más rápido pero vemos que todavía no hay señales de mejoría.



Básicamente estamos en los mismos mercados- alrededor de 50 países en todos los continentes- pero queremos fortalecer los más cercanos como Centroamérica, Caribe y estamos pensando seriamente en el de México y Suramérica. Estamos optando por mercados más próximos.



PORTAFOLIO