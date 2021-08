‘Competitividad del comercio online debe debatirse más’

Archivo particular

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) pide un debate profundo sobre todas las variables que juegan en función de la competitividad del comercio electrónico en medio del polémico artículo que se le quiere incluir al proyecto de Ley de Inversión Social que está próximo a empezarse a debatir en el Congreso.



Así lo plantea María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de esa agremiación, al referirse a la polémica que ha despertado esta propuesta que proviene del partido de Gobierno.



Dicho artículo propone que los bienes comprados digitalmente en otros países que estén por debajo de US$200 paguen IVA.



Según Quiñones, la base de la discusión es que se considera que pueden no darse condiciones de equidad en términos de competencia porque quienes comercian en Colombia tienen que pagar un IVA y quienes traen esos bienes no tienen que pagarlo.

Sin embargo, explicó, existe una disparidad de criterios sobre lo que el TLC con Estados Unidos establece. Hay quienes dicen que solo tiene que ver con arancel y otros hablan de que sí abarca el arancel y el IVA.



“Entonces se están dando esas discusiones en torno a cómo hacer competitivo el comercio electrónico, pero sin que vaya en desmedro del mismo comercio electrónico doméstico. Al interior de la cámara hay varias posiciones y lo mejor es fijar el debate con más profundidad”, comenta María Fernanda Quiñones.



“Respetamos las posiciones, pero gremialmente nos preocupa que, a nivel mediático, el debate sobre el comercio electrónico se centre en un artículo, cuando va más allá. La invitación es a tener una discusión sobre todas las variables que juegan en función de la competitividad del comercio electrónico y un debate sobre las dinámicas del comercio electrónico transfronterizo”, señaló.



De otro lado, cree que es positivo que el proyecto incluya los 3 días sin IVA para el comercio digital.



“Tuvimos esas fechas el año pasado pero en el marco de unas facultades extras que, agotadas, no podría cobijar el ambiente digital porque en la Ley de Crecimiento Económico solo habían quedado autorizadas para el comercio físico”, indicó y añadió que “le demostramos al país que con todos los altos y bajos pudimos responder a las jornadas del Día sin IVA, luego la participación del comercio electrónico era fundamental en esta ruta de reactivación. Estamos a la espera de cómo se da el curso del debate en el Congreso”.



APROPIACIÓN DEL CANAL



Con el balance del sector en el segundo trimestre, María Fernanda Quiñones, destacó una sostenibilidad en la migración de los consumidores que se dio el año pasado hacia el comercio ‘online’. “Vemos un aumento en las ventas entre abril, mayo y junio de 54,9% - frente al mismo período del 2020, casi 10 billones de pesos.



Tenemos un crecimiento de 16% en las ventas respecto al primer trimestre del 2021 y ese porcentaje se ve influenciado por el traslado del canal físico al digital por las situaciones de orden público y las jornadas de ventas en línea que se dieron en ese período.



Además, el ticket promedio se situó en $109.306 pesos, una cifra 8% menor a la de enero de 2021, momento en el que el indicador fue de $122.820 pesos. Esto significa que los colombianos han cambiado sus preferencias desde la pandemia, comprando cada vez más productos de menor valor y más presentes en la cotidianidad a través de los canales digitales.