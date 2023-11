Gilinski recibe 'luz verde' de autoridades chilenas para la compra de Grupo Nutresa

Archivo particular

El Grupo Gilinski podrá continuar con la adquisición de Grupo Nutresa, luego de que la Fiscalía Nacional Económica de Chile no encontrara mérito para impedir el cierre de la operación de compra.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



De esta manera, la autoridad chilena le dio cierre a la investigación iniciada en ese país por posibles conflictos de mercado derivados de la operación en Colombia, teniendo en cuenta que el grupo de empresas de alimentos produce y comercializa en Chile mediante las empresas Tresmontes Lucchetti Servicios S.A., Tresmontes S.A., Lucchetti Chile S.A. y Novaceites S.A.



(Más: Se materializa fusión que da lugar a Holding Bursátil entre Colombia, Chile y Perú).



"Apruébese, de manera pura y simple, la Operación relativa a la adquisición de control en Grupo Nutresa S.A. por parte de JGDB Holding S.A.S. y Nugil S.A.S. y, en último término, por parte del Grupo Gilinski", señaló la autoridad a través de la resolución 49, en al que detallo que la operación de compra por parte de Gilinski y su socio árabe de Nutresa no representa riesgos comerciales, así como tampoco del conglomerado, pues los inversionistas colombianos no tienen otro tipo de actividades en Chile, que trasciendan de las que realizan por medio de Nutresa y las marcas que allí operan.



"La Fiscalía pudo verificar que las partes desarrollan sus actividades en distintos segmentos, sin existir superposición horizontal, ni relaciones verticales en las actividades desarrolladas por los agentes económicos que toman parte en la Operación. Del mismo modo, se pudo corroborar que la Operación tampoco genera riesgos de conglomerado, ya que el Grupo Gilinski no tiene actualmente actividades en Chile diferentes a su participación en la Entidad Objeto", detallo la autoridad.



Nutresa Grupo Nutresa

¿Por qué la operación estuvo investigada?

La investigación adelantad por la Fiscalía Nacional Económica de Chile inició semanas atrás, precisamente con el ánimo de descartar que la compra de Nutresa por parte de Gilinski y su socio árabe (IHC Capital Holding), Nigil y JGDB Holding pudieran causar conflictos de interés o de posición dominante en el mercado de producción de alimentos, pues Nutresa produce y comercializa en dicho país a través de otras compañías.



(Le recomendamos: Grupo Sura registró ingresos de $26,5 billones a septiembre).



En Colombia, del proceso de traslado de la propiedad de Nutresa a Gilinski y sus socios, quienes se quedarán con no menos del 87,5 % de la productora de alimentos, así como la salida del inversionista de su participación accionaria en Grupo Sura, se estima que quede cerrada antes del 15 de diciembre del presente año.



Vale la pena resaltar que se llegó a dicho acuerdo a finales de mayo, tras 18 meses de disputas entre Gilinski y las directivas de los grupos Sura, Nutresa y Argos.



Nutresa El Tiempo

El acuerdo Gilinski-GEA

Los términos de mencionado acuerdo establecieron que JGDB y Nugil, empresas controladas por Gilinski, adquirirán una participación mayoritaria, no inferior al 84 % de las acciones de la firma, a cambio de que Nutresa deje de ser accionista del Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) y de Grupo Argos.



(Lea también: Negocio por Grupo Éxito: ¿es posible un regreso del Grupo Gilinski?).



A la vez, las compañías que están bajo en control de Gilinski deben desentenderse de sus acciones en Sura, al tiempo que esta última organización y Argos saldrán de sus participaciones en Nutresa. Esos procesos se deberán surtir mediante varias operaciones que tendrán que contar con el 'OK' de las autoridades mercantiles y ajustarse a lo que las normas demandan.



Precisamente, la 'luz verde' de las autoridades chilenas hace parte de los avales que se requieren para seguir en las etapas de cierre de la compra de Grupo Nutresa, una apuesta de los inversionistas colombianos que inició con una primera opa realizada en noviembre del 2021.



EL TIEMPO - ECONOMÍA