Bajar las tasas de interés, el motor para adquirir casa, según la constructora Prodesa

Este año se acercan vientos de calma. Así lo aseguró en entrevista con Portafolio Antonio Pardo, presidente de la constructora Prodesa, quien se mostró optimista sobre el desarrollo de la industria este 2024. Espera que bajen las tasas de interés para incentivar la compra.



¿Cómo les fue en el 2023 con los cambios del sector?



Sin duda fue una dinámica difícil para la industria. Por fortuna, Prodesa ya tiene una edad de madurez y una estructura que nos permitió pasar por esos baches de una manera favorable.



Fueron meses que aprovechamos para fortalecer nuestro equipo y la compañía desde el punto de vista financiero y nos preparamos para seguir adelante y cada vez con un número mayor de proyectos en diferentes regiones del país.



¿Qué tanto los impactó los cambios de Mi Casa Ya?



Nuestra compañía tiene un porcentaje importante de su portafolio de proyectos dirigidos a las familias de bajos recursos, que utilizan los programas de subsidio. Lo que estamos viendo en este momento es que ya hay una claridad respecto a cómo va a operar el modelo. En razón de lo anterior, vemos una respuesta muy positiva de las familias, sabiendo cuáles ya son las reglas del juego para seguir con su proceso de adquisición de vivienda.



¿Qué estrategias usaron para mitigar los desistimientos?



Básicamente, lo que nosotros les decimos a los clientes es que los esperamos el tiempo que necesiten para que sus condiciones económicas les permitan seguir con su plan de comprar vivienda. Hay muchos casos en que esas familias aceptaron, inclusive, cambiarse de proyecto o irse para etapas posteriores. Sin embargo, hubo algunos que, desafortunadamente, no tenían la capacidad o no podían esperar otras etapas. Con ellos acordamos que los recursos que hubieran aportado a los fideicomisos de los diferentes proyectos se les retornaban con sus respectivos rendimientos, sin ninguna sanción ni descuento.



¿Qué tal las ventas en enero?



El mes de enero reportamos un nivel de ventas muy bueno de VIS. Y para el año que viene estaremos lanzando nuestros proyectos como estaba previsto. En este momento estamos entregando las viviendas en todos esos proyectos que tenemos andando como estaba previsto. Además, las ventas del mes de enero fueron las más altas de los últimos 18 meses, es una señal de que las familias están viendo que es el momento de comprar vivienda. Para este año estamos esperando que las ventas de la industria superen las 120.000 unidades.



Con este buen inicio, ¿cómo ven el año?



Pasamos de tener muchos vientos en contra, a un año 2024 con unos vientos a favor. Una reducción de la inflación contribuirá a la disminución en las tasas de interés, eso tiene un impacto muy importante en el mercado. Igualmente, esa disminución favorece los costos de construcción, se están estabilizando, lo que nos permitirá ofrecer mejores productos a las familias colombianas.



¿Qué opina que solo haya 50.000 subsidios de Mi Casa Ya para este año?



Lo que vemos es una oportunidad de seguir adelante con los lanzamientos y proyectos que tenemos.

En el sector estamos convencidos de que el interés del Gobierno es reactivar nuestra industria. Ellos lo han dicho, lo manifiestan expresamente. Por eso no podemos sino agradecer esa buena voluntad.

Estamos muy confiados y optimistas de que el escenario va a ser uno en el que entre todos logremos sacar adelante los proyectos y que eso nos permita cumplirles a las familias ese deseo de vivienda propia.



Antonio Pardo, presidente de la constructora Prodesa. Archivo Particular

¿Cómo esperan que sea este año?



Este año estamos preparando para el primer semestre un proyecto nuevo al mes para ventas. Estamos entregando poco más de 3.000 viviendas en el año. Actualmente tenemos 22 proyectos en ejecución y este año estaremos iniciando las etapas correspondientes, de 19 más, es decir, casi dos proyectos nuevos iniciarán ejecución al mes.



El Gobierno le apunta a ciudades pequeñas e intermedias ¿Se apuntan?



Sí. Estamos terminando de formalizar una alianza con una caja de compensación antioqueña que nos permitirá hacer un desarrollo de VIS de características urbanísticas extraordinarias en municipios al norte de Medellín. Ese es nuestro nuevo frente, ya estamos en ciudades como Barraquilla, Cartagena, Cali, Ibagué, Girardot, Villeta, Bogotá y la Sabana de Bogotá.



¿Qué retos tendrán este año?



Si continúa decreciendo la inflación, lo que se viene es la disminución que todos esperamos en la tasa de interés, ese es el motor para que las familias colombianas sigan muy animadas en el proceso de compra de vivienda.



Debemos hacer fuerza para que los logros del Gobierno, en relación con la disminución de la inflación, se traduzcan en esa disminución de la tasa de interés, y todos estamos apostando a eso.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Portafolio