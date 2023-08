Recomendaciones para evitar riesgos al hacer compras por internet

Seguramente usted ha hecho alguna compra por internet. Y es que no hay nada más cómodo que entrar desde un computador, un celular o cualquier dispositivo móvil para conseguir algún producto, que en muchas ocasiones llega hasta la puerta de su casa.



Lo cierto es que en este mundo virtual, como en los supermercados y tiendas físicas, hay que ser prevenidos con los delincuentes.



Justamente, Norton, compañía especializada en ciberseguridad, comparte una serie de recomendaciones para hacer compras inteligentes en la web.



Inicialmente, la clave es "no dejarse llevar por la emoción cuando encuentre ofertas espectaculares que parecen ser únicas en el mercado", afirma la empresa.



Luego, debe estar atento a los ataques más comunes como correos de phishing, que se trata de un ejercicio de suplantación que busca que usted confíe y brinde información personal. Así mismo, las páginas o sitios falsos que también buscan que ingrese información de su tarjeta para robarlo, y otra modalidad frecuente son las redes Wifi maliciosas que aparecen en establecimiento públicos que buscarían entrar a su información personal.



En este sentido, para hacer las compras seguras se aconseja:



1. No hacer clic en enlaces, es preferible que se contacte directamente con la empresa a través de canales oficiales.



2. Si tienen que conectarse a una red de wifi pública o hacer un pago en línea, utilice una VPN que le servirá para que todas sus actividades sean privadas.



3. Evite ingresar información o datos confidenciales en dispositivos que no sean los suyos.



4. Habilite varias formas de autenticación para mayor protección.



5. Actualice su dispositivo cada cierto tiempo porque normalmente se incluyen parches de seguridad.



Norton concluye que los ciberdelincuentes "siempre tienen formas ingeniosas que deben combatirse con herramientas que puedan proteger los dispositivos".



