‘Con cinturones, aportamos a deportistas con discapacidad’

Lazo, empresa nacional de cinturones y accesorios, empezó hace tres años en Colombia, a través de tiendas físicas. Pero a raíz de la pandemia tuvo que migrar a entornos digitales.



Lo que en principio pareció un problema se convirtió en el impulso de la marca, que actualmente, ha expandido su negocio a México.

Salomón Hakim, uno de los socios de la empresa, en diálogo con Portafolio, profundizó sobre la oferta especial de la marca y cómo a través de sus cinturones apoyarán a los deportistas con discapacidad para participar en los juegos paralímpicos.



¿Cómo fue el inicio de una empresa de tres jóvenes haciendo cinturones?



Hace tres años, yo estaba viajando en Estados Unidos con mis hermanas en un centro comercial, y vi con mi papá, en unos estantes, unos cinturones muy mal fabricados. Y vi como ese accesorio tan único no tenía tanta acogida en nuestro país. Así que cuando llegué a Colombia y le mostré el plan de negocios a mi socia Sara Marín y a mi primo hermano Martín así empezó.



¿Cómo fue ese cambio de tener tiendas físicas a ser una empresa virtual?



Después de tener establecimientos físicos llegó la pandemia y nos endeudamos así que tuvimos que implementar el e-commerce.



Sacamos nuestro sitio web y el negocio creció de manera desmedida. De modo que también implementamos una página para México y nos fue también muy bien.



¿Cuál es el balance en ventas en Colombia y cuál es el producto favorito?



Hemos vendido más de 40.000 cinturones a nivel nacional. Sin duda, el producto más elegido es este, principalmente por sus características en el diseño, pues no tiene los comunes huecos de ajuste, además son elásticos y tienen patrones en colores y tejidos que les encantan a nuestros clientes.



¿De qué se trata la nueva colección inspirada en camuflajes militares?



Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir financieramente a los deportistas con discapacidad que fueron militares o que aún están activos. Nosotros como marca queremos construir país y esto se hace con responsabilidad corporativa y generando oportunidades de empleo digno. En este caso, queremos destinar entre el 30 y el 40% de las ganancias de la colección a los deportistas que desean cumplir su meta.



PRODUCTOS PARA EE. UU.



La empresa planea llevar su oferta de negocios a Estados Unidos. El incremento de las ventas en México les ha permitido vislumbrar otros países.



Lazo no solo hace cinturones, también tiene una amplia oferta en billeteras, e incluso una línea de correas para mascotas. Una de las vertientes de sus diseños son los golfistas, para la marca son un público clave para la venta de sus artículos.



De modo que, en otros países con el equipo de mercadeo desean hallar más clientes potenciales.