Con cuatro pilotos, el país genera energía geotérmica y biomasa

La nación no solo viene con el acelerador a fondo para introducir las tecnologías eólica y solar a la matriz de generación eléctrica, sino que además trabaja en otras fuentes renovables que también podrán aportar corriente al sistema.



Así, con tres pilotos para el desarrollo de fuentes a partir de la geotermia y uno de biomasa (que ya es una planta en operación), el Ministerio de Minas y Energía (MME) busca sumar al portafolio de la generación eléctrica limpia otras tecnologías de origen renovable no convencional.



“Tenemos que aprovechar las diferentes alternativas que nos dan los recursos naturales para generar energías limpias. Confiamos en que este boom que tenemos actualmente nos permita fortalecer la matriz, brindar seguridad y confiabilidad energética y apoyar la reactivación económica del país”, señaló Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia).



Pilotos de geotermia



En este nuevo paso que da el país en su política de Transición Energética, además de las fuentes eólica y solar, avanza con la producción de electricidad a partir de la tecnología de la geotermia con tres proyectos piloto.



Los tres ensayos, que supervisa la nación, son desarrollados por las petroleras Ecopetrol y Parex en la región del pie de monte llanero. Con la hidrocarburífera nacional se ejecuta el piloto Chichimene, en el municipio de Acacías (Meta). Su capacidad instalada es de 2 megavatios (MW), y podrá generar 38.400 kilovatios hora día (kWh/d), equivalentes al consumo de 6.659 hogares.



Así mismo, con la multinacional petrolera canadiense desarrolla los pilotos de La Rumba, en el municipio de Aguazul, y Maracas en la cabecera de San Luis de Palenque, ambos en el departamento del Casanare.



En el primer ensayo, la infraestructura posee una capacidad instalada de 0,035 MW, y una generación de 672 kWh/d, con el que se cubre la demanda de corriente de 117 hogares.



Y el segundo piloto, el cual arrancó recientemente, es desarrollado en articulación con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sede Medellín y busca, principalmente, aprovechar las altas temperaturas y volúmenes de agua producidos en la extracción de hidrocarburos, para generar energía eléctrica por medio de equipos especializados instalados en superficie.



El piloto producirá aproximadamente 100 kW efectivos de energía eléctrica. De esta manera, el sistema podrá generar una cantidad de energía de hasta 72.000 kWh/d, equivalente a la cantidad de energía que consumirían 480 familias en un mes.



“El país avanza en la incorporación de nuevas tecnologías, como lo es el piloto que desarrollamos con Parex Resources, que permitirá convertir el calor que se produce en las capas más internas de planeta, en la energía eléctrica que tanto necesitamos en la corteza, gracias a la geotermia”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



Por su parte, Corredor de SER Colombia indicó que, con esta iniciativa se demuestra que “hay diversas alternativas que podemos poner en marcha para complementar las fuentes de generación de energía renovable en el territorio colombiano.



Colombia tiene un alto potencial para desarrollar la energía geotérmica por su posición geográfica y geológica privilegiada en el cinturón Fuego del Pacífico.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los recursos geotérmicos del país rondan los 138,60 EJ (unidad calorífica) y una potencia de 1.170,20 megavatios.



“Es una fuente confiable de generación, ya que el calor de la Tierra estará disponible por muchos años. Además, es sostenible porque genera menos emisiones de gases efecto invernadero, sólidos suspendidos en el aire y no requiere grandes extensiones de tierra para su desarrollo”, precisó Mesa.



Planta de biomasa



La otra carta de la nación, en la búsqueda de otras fuentes alternativas renovables, es la planta de biomasa, localizada en Puerto Carreño (Vichada), complejo que desde diciembre de 2020 cubre el 80% de la energía eléctrica que requieren 18.000 habitantes de la capital departamental.



La iniciativa que desarrollan en asocio las compañías Electrovichada y Refoenergy busca entregarle corriente a esta porción de población por los próximos 20 años.



“Este es un proyecto 100% de inversión privada, cuenta con los estándares más altos de calidad y tecnología y, adicionalmente, tiene los equipos necesarios para suministrar un servicio impecable. Es de destacar que el proyecto no generará un aumento en la tarifa para los usuarios”, indicó Javier Fuentes, gerente general de Refoenergy.



La meta a corto plazo de la iniciativa es generar energía eléctrica a partir de biomasa forestal, en una planta cuya capacidad instalada es de 4,5 MW, lo que permitirá brindar independencia energética a toda la zona.



“El compromiso es que Puerto Carreño pueda contar con la energía las 24 horas, por eso continuaremos acompañando a la Gobernación, a la Alcaldía y a Electrovichada, para que sigamos trabajando articulados y garantizar la prestación del mejor servicio a la comunidad”, explicó José David Insuasti, director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse).



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio