Con Ecopetrol y Shell se reactiva la operación petrolera en ‘offshore’

En cuestión de semanas, la operación hidrocarburífera costa afuera (offshore) en aguas del mar Caribe del país, tendrá una nueva dinámica, en un paso más hacia el aumento en la producción de gas natural y petróleo.

La razón, las compañías Ecopetrol y Shell (en asocio) comenzarán los trabajos de delimitación en el Golfo de Morrosquillo, frente a las costas de Córdoba y Sucre, para la extracción de gas.



“Vamos a empezar a perforar, muy próximamente, un pozo delimitador de los descubrimientos de gas natural anunciados hace unos años en los puntos Gorgon, Purple Angel y Kronos. La tarea la realizará nuestro socio Shell, multinacional que será la operadora”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



El líder de la petrolera nacional precisó que, la perforación les permitirá definir el tamaño de la prospección y la capacidad de producción de gas natural. “Cuando tengamos los resultados del pozo, como lo estamos esperando porque la provincia existe, delimitaremos el tamaño y también la capacidad de los pozos”, subrayó.



Por su parte, Ana María Duque, presidenta de las compañías Shell en Colombia, Centroamérica y el Caribe, señaló que “la perforación del pozo de delimitación busca determinar si es comercial este combustible. Este se localizará en un área de evaluación integrada que servirá de referencia a los tres bloques (Fuerte Sur, Purple Angel y Col-5), y que es una fórmula que contiene la última minuta offshore”.



Técnicos de las dos empresas petroleras calculan que luego de los trabajos de perforación, la producción comercial comenzaría en el 2026 o 2027.



DOS POZOS MÁS



Pero la Nación no solo tiene en el radar para el presente año, la perforación del pozo delimitador que desarrollarán Ecopetrol y Shell, en aguas del Golfo de Morrosquillo.

En la lista, también se suman la perforación de otros dos pozos exploratorios Uchuva, cuya tarea esta a cargo de Petrobras, y Cumbia, en manos de la petrolera Noble Energy.



“En cuanto a la actividad exploratoria, se tiene prevista la perforación de dos pozos costa afuera, que de acuerdo con la información reportada por los operadores, iniciará en este 2022 para el pozo Cumbia-1 (COL-3), y la perforación del pozo Uchuva-1 (Tayrona), que se adicionan al pozo delimitador Gorgon, en el bloque COL-5”, explicó Miguel Lotero, viceministro de Energía.



De acuerdo a las cuentas del Ministerio de Minas y Energía (MME) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se estiman unos recursos prospectivos para gas natural de 30 terapiés cúbicos (TCFs por sus siglas en inglés) para el Caribe offshore y 14.5 TCFs para el Océano Pacifico colombiano offshore.



“Las actividades costa afuera son vitales para el reto de incrementar las reservas de hidrocarburos, necesario para no perder la autosuficiencia”, recalcó Lotero.



A la fecha, se encuentran vigentes un

OPERACIÓN E INVERSIÓN



A la fecha, se encuentran vigentes un total de ocho contratos offshore de exploración y producción (E&P) de hidrocarburos suscritos con la ANH, y con una inversión total por ejecutar para la etapa de exploración de US$1.600 millones.



Así, el mapa del negocio petrolero en aguas del mar Caribe, frente a las costas del país, por los próximos años está en manos de Ecopetrol, Petrobras, Oxy, Shell, Noble Energy y Hocol, empresas que siguen en la tarea, pero a sabiendas que antes de 10 años deberán reportar los primeros barriles de producción comercial.



“Los descubrimientos de hidrocarburos en los contratos adjudicados en el mar Caribe estará lista para recibir inversiones que podrían superar los US$2.000 millones, gracias a la estabilidad jurídica y las condiciones contractuales que ofrece la Nación, han generado confianza e interés entre los inversionistas, que siguen viendo al país como un destino favorable para sus desembolsos”, indicó Armando Zamora, presidente de la ANH.



En el mismo sentido, Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, señaló que “la prospectividad de gas natural en el offshore del mar Caribe, es el punto de partida de una larga franja gasífera que continúa a nivel continental en la parte baja de los siete departamentos de la costa Atlántica, y que se une con los grandes yacimientos en el pie de monte, en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta”.





GRANDES INVERSIONES



Con la reactivación petrolera del país desde agosto de 2018 a la fecha, y luego de siete años sin entregarse un solo bloque para desarrollo, el país ya cuenta con inversiones que fácilmente podrían superar los US$2.000 millones para tareas de exploración y producción (E&P) en aguas del Mar Caribe.



De acuerdo a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), la región Caribe continúa siendo la principal receptora de inversión exploratoria en hidrocarburos durante el 2022 (US$487 millones; 43% del Capex presupuestado), y en donde el 59% de la inversión se realizará en tierra firme (onshore); y el total de la inversión destinada a proyectos offshore en Colombia se ejecutará en esta región.



Así mismo, en esta región (norte del país) se ejecutará el 78% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural. “Este año para las actividades offshore, en aguas del mar Caribe, se proyectan inversiones por US$200 millones, incluyendo la perforación de dos pozos en aguas profundas”, indicó Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la ACP.



El líder gremial recalcó que una mayor inversión exploratoria se traduce en dinamismo de las economías locales, generación de empleo, inversión social y ambiental y oportunidades para las regiones.



“Además, la exploración es la producción del futuro, es decir, la garantía de la autosuficiencia energética del país, y de los ingresos fiscales que recibe Colombia por la producción y exportación de sus recursos energéticos”, recalcó el presidente de la ACP.

