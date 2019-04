Con ocho tiendas, Perú es el nuevo destino para Mac Center

La marca de tecnología, Mac Center Colombia tiene definido un plan de expansión en la región para los próximos dos meses.



Perú es el siguiente destino de la marca, que ya tiene presencia en Panamá y que tampoco piensa descuidar el mercado local.



(Mac Center amplía y refuerza su oferta en tiendas del país).

“La empresa tiene un plan de crecimiento en tiendas, queremos tener 14 tiendas más en Colombia y hace un año teníamos 13, nos duplicamos en el país. Lo que nos permite no solo tener más productos, sino los servicios en posventa de Apple, Marshall, Beats y todas las marcas que manejamos; y es bueno ver que ya tenemos 28 tiendas que nos han permitido atender ciudades intermedias”, indicó José Barriga, gerente general de Mac Center Colombia.



La compañía, recientemente hizo la aperturas locales en Santa Marta, Cúcuta, Bello, Apartadó, Cartagena, Rionegro y Montería.



“Estamos para asegurarles a nuestros clientes y fans de la marca que vamos a ayudarles a completar su ecosistema y también nos vamos a concentrar en la apertura del mercado de Perú, en los próximos dos meses estaremos abriendo Lima y Cusco, y esperamos abrir ocho en total durante el año”, agregó Barriga.



(Tiendas Mac Center van por crecimiento del 31 % este año).



Estas tiendas tienen como sede principal Bogotá y desde Colombia se opera Panamá y ahora Perú.



“Hemos hecho inversiones solamente en tiendas por el orden de los 11.000 millones de pesos, eso adicional al incremento en el inventario que tenemos ahora y que puede estar cercano a los 30.000 millones de pesos. Todavía no tenemos definido cuál es el siguiente país en la región, pero Perú si es el mercado más interesante y en el largo plazo queremos tener 15 locales”, afirmó el directivo.



En el caso del mercado doméstico, la próxima conquista y deseo de la marca es llegar a San Andrés, “esperamos que para antes del cierre de este año podamos tener la apertura en la isla”, señaló el gerente.



Sobre la estrategia que mas frutos les ha rendido para llegar a diversos territorios, Barriga enfatizó en que la línea de crédito con cero interés son el principal gancho sobre la competencia y sus ofertas.



“Yo creo que la línea de crédito y nuestras tiendas como centro de experiencia, en dónde se puede tener asesoría directa y especializada sobre los productos no permite tener mayor acompañamiento no solo con los productos de Apple sino también con las otras opciones y esa experiencia de compra es memorable sobre sus nuevos dispositivos”, apuntó.



Según Barriga, ampliar el catálogo de opciones y de dispositivos de Apple le da al consumidor la confianza del servicio en la venta y posventa y porque la marca está autorizada en el país.