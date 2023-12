De la pantalla a la realidad: Directv incursiona en turismo

Con el fin de ampliar su portafolio de servicios, Directv anunció que incursionará en el sector de turismo mediante su plataforma Mundea.



En entrevista con Portafolio, Mariano Díaz, country manager de la marca en Colombia, habló sobre las expectativas del mercado y la apuesta para acercar a sus clientes a vivir experiencias únicas fuera de la pantalla.



La meta es llegar al millón de visitas, además expandir la idea a más países de la región.



¿Por qué decidió Ditectv incursionar en el mundo del turismo?



Dentro de una estrategia general queremos darle a Directv una mayor cantidad de productos y servicios complementarios al de televisión.



Venimos trabajando fuerte para brindar la mejor experiencia, no solo en la televisión. Mundea nace ahí, todo un esquema de viaje, de experiencia relacionada con los deportes, con el tema del contenido que tenemos en Directv, no solo verlo en una pantalla, sino también poder vivirlo.



Nos parece una gran oportunidad, pues hoy ya tenemos acuerdos de exclusividad, no solo en deportes, sino también con distintos programadores que nos permiten brindar estas experiencias personalizadas a los clientes y a los no clientes.

¿Cómo funciona la plataforma, hicieron alianzas?

Hicimos con una alianza estratégica con Netactica. La plataforma ya está funcionando, no solo para los clientes, sino también para todos los usuarios que quieran disfrutar de esta plataforma.

¿Qué ofrece?

La plataforma brinda los servicios de vuelos, hoteles, alquiler de autos, entre otros. Pero para no ser una plataforma más, brindamos experiencias únicas.



La plataforma ya está funcionando en Colombia. La idea también es llevarlo a todos los países de la región donde tenemos presencia.

¿Cómo será esa estrategia de expansión?

Hoy el país piloto es Colombia, ya tenemos la plataforma, después vamos a ir a Argentina, a Chile, luego a Perú, Ecuador y Uruguay y más adelante también con México, serían un poco nuestras expectativas dentro de todo lo que es el desarrollo de esta plataforma a nivel regional. Estamos apuntando para cerrar esto en todos los demás países a mediados del 2024. Es un proyecto ambicioso.

¿Cuándo estará habilitada la plataforma para el público?

Esta alianza está operando desde hace tres meses. Al principio salimos con una fase piloto y desde hace dos meses, estamos operándola.

¿Cómo es la alianza?

Lo que hicimos es un Join Venture con Netactica, para que ellos tengan la plataforma, toda la experiencia del usuario, y nosotros aportamos el músculo comercial, y nuestros clientes, no solo en Colombia, sino en toda la región. Es una alianza con un proveedor con más de 20 años en la industria del turismo. Cada uno tiene en 50% de participación en el negocio.

¿Cuáles son esas experiencias que ofrecen?

Estamos trabajando en esas experiencias. Lanzamos un pequeño piloto con las eliminatorias en el último partido de Colombia-Brasil. La idea es poder armar un paquete tener un diferencial.



Estamos trabajando para que los clientes puedan, por ejemplo, tener un espacio con algunos jugadores o visitas a vestuarios, toda una experiencia. También estamos trabajando con los programadores, con Universal y Disney para tener ese tipo de experiencias que no se pueden conseguir en otro lugar.



También, en la próxima Copa América tenemos la exclusividad de poder armar paquetes y cosas realmente diferenciales. Estamos trabajando muy fuerte en esa diferenciación, para no ser un operador digital que compite por precio o por un producto, por un vuelo.

¿Qué paquetes son los más próximos?

Armamos un paquete para eliminatoria y ahora estamos trabajando para la Copa América en 2024.

¿Cuáles son sus expectativas con el negocio?

La verdad es que nos está sorprendiendo la plataforma, estamos aprendiendo. En el último mes, llegamos a tener 17.000 visitas en la plataforma y empezamos con 3.000 visitas. Venimos muy bien, creciendo, aprendiendo y buscando que esa cantidad de visitas se multipliquen por 10.

¿Cuál es la meta que tienen con Mundea?

Nuestra visión probablemente no es competir con las grandes plataformas que trabajan por precios o por los vuelos, nuestra visión va mucho por el tema de experiencias, por realmente dar algo diferencial en el mercado, no ser una plataforma solo de viajes. Hoy estamos en 70.000 visitas mensuales y le apuntamos a tener 1 millón de visitas mensuales, brindándoles todos los beneficio a nuestros clientes y a los que no son nuestros clientes también.

Las preferencias de los turistas se transforman

El sector de viajes en Colombia y Latinoamérica ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años. Los consumidores están buscando experiencias de viaje más personalizadas y convenientes, lo que hace que el lanzamiento de Mundea sea oportuno.

La plataforma se presenta como una extensión de la experiencia de Directv y se espera que tenga un impacto significativo en la industria del turismo al brindar a los consumidores la oportunidad de vivir las experiencias que ven en pantalla. La visión de la empresa detrás de Mundea es convertirse en una marca reconocida en el mercado del turismo, ofreciendo experiencias asociadas al contenido de Directv.

PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio