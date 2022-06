‘Con sanciones no se genera empleo ni progreso’

La industria petrolera de Venezuela, el país con las reservas probadas más grandes del mundo, comienza a “resurgir” luego de una caída sistemática desde 2014 que combina malas prácticas internas y paquetes de sanciones económicas.



Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana (CPV), gremio que agrupa al sector privado de ese país, ofreció a Portafolio una radiografía de la actualidad de la industria, que puede llegar a una producción de 1.200.000 barriles hacia finales de año, siempre y cuando, dice el líder de esta organización, se “hagan bien las cosas”.



¿Cuál es la realidad de la industria?

Tuvimos una fuerte declinación que comenzó en 2014, principalmente, y que nos llevó a perder 1 millón de barriles, aproximadamente. Un tema son las sanciones y otras cosas son las autosanciones, yo lo tengo muy claro y dentro de mi narrativa eso está bien separado.



Las autosanciones son todas aquellas cosas que hicimos como sociedad y que atentaron contra la productividad de la industria y eso tiene que ver con malas decisiones, con prácticas no adecuadas, con diferir mantenimientos, entre otras. Entonces eso nos costó 1 millón de barriles y las sanciones otro millón de barriles, así se demuestra que básicamente es donde estamos hoy en día entre 700.000 y 800.000 barriles.



Dependemos del diluyente porque nosotros tenemos un crudo muy pesado y para movilizarlo sí necesitas mezclarlo con crudo más liviano, eso es lo que están trayendo los iraníes.



Esa es la situación actual. El año pasado se incorporaron 400.000 barriles desde enero a diciembre, los cuales podemos volver a agregar haciendo las cosas que estamos haciendo; así pudiésemos llegar a 1.200.000 barriles y eso es básicamente utilizando lo que tenemos, eliminando las autosanciones y trabajando con toda la base de recursos que Venezuela tiene.



El petróleo hoy en día es 90% política y tan solo 10% petróleo. Si tan sólo cambiáramos el balance de ese 90% a un 70% y a un 30% de petróleo, todos estaríamos felices.



¿A qué se debe ese incremento de la producción?



Porque se han tomado las decisiones correctas. Se detuvo la declinación, se mantiene la energía en los yacimientos, se recuperaron las maquinarias de la planta de compresión.

La mayoría de los problemas de esa declinación anterior a la época tenían que ver con temas superficiales de infraestructura. Cuando se va remediando la infraestructura, haciendo el mantenimiento y poniendo al día los elementos físicos que transportan, tratan y comprimen el crudo, empiezas a tener buenos resultados y eso es lo que está ocurriendo.



Ahora tenemos que tratar de desbloquear las otras cosas. Hay una base de recursos que nos pueden llevar aumentar esos 400.000 barriles y luego estarían los temas políticos que también nos trancan.



Es obvio que la sanciones trancan. En el tiempo presente nadie está hablando de que las sanciones fueron la razón de la caída. Las sanciones exacerban las condiciones desfavorables. Las condiciones económicas en Venezuela la afectaron y si a esto le sumas las sanciones se empeora.



¿Qué opina de un posible levantamiento de esas sanciones?



El significado como persona es entrar un poco en la sensatez. El ser humano a nivel mundial está sometido a un estrés producto de una situación de una confrontación bélica entre dos naciones y la verdad es que estamos conectados. El mundo es como una gran pradera; si la pradera está seca y alguien prende fuego a la lejanía, ese fuego va a llegar a todos lados y eso es lo que está sucediendo. Creo que hay que sacar de la mente la política. Ya está bueno de qué la política prevalezca sobre la economía.



¿Cómo puede beneficiar a la industria que se levanten estas medidas?



Esto va a beneficiar por completo. Básicamente las sanciones te afectan cuatro factores principales. En primer lugar, limitan el acceso al elemento físico como repuestos, maquinarias, bienes y servicios que atienden a la industria, eso está limitado. Luego, las vías financieras, que son los métodos de pago y de cobro, donde está el negocio.



El tercer elemento es el acceso al mercado, solo nos pueden comprar quienes no se apegan a la sanciones, entonces tampoco podemos vender el producto. El cuarto es el humano. La ruptura del tejido social. Los empresarios privados no podemos generar plazas de trabajo ni contrataciones porque no tenemos trabajos para transformar. No podemos contratar y no podemos generar ni un peso ni empleo ni progreso. La sanciones están afectando a todo el mundo desde cualquier punto de vista.



¿Cuáles son sus proyecciones para el cierre del año?



Pienso que podríamos agregar unos 400.000 barriles más en estos meses. También creo que podemos alcanzar la media venezolana que es de 1.700.000 barriles diarios quizás en un año, agregando otros 400.000 barriles por día.



La meta de los 2.000.000 son alcanzables en un poco más de tiempo, simplemente dejando actuar a alguno de los grandes jugadores como Chevron y a otros actores importantes de la comunidad económica europea que también necesitan energía y también tienen altos costos y que no les conviene estar en esta condición de no poder intercambiar bienes con Venezuela porque eso también los afecta a ellos.



¿Cómo están esos productores extranjeros como Chevron o Repsol?



La realidad es que están a la espera de tener un potencial más alto. Chevron puede alcanzar entre los 300.000 y 400.000 barriles sin sanciones, y las otras operadoras europeas están en otros 400 mil barriles más, distribuidos entre las cuatro grandes.



ROBERTO CASAS LUGO

PORTAFOLIO