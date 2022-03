Cuando Nubank analizó el mercado de Colombia se dio cuenta de que la oportunidad de hacer una banca diferente era más grande de lo que pensaba. Así lo expresa Catalina Bretón, gerente general de Nu en el país, quien explica cómo ha sido el proceso de acogida de la firma por parte de los usuarios nacionales, los productos que ofrecen y las inversiones que harán en tecnología y atención al cliente.



¿Cómo le ha ido a Nubank desde su llegada a Colombia?



Ha sido una montaña en ascenso. Cerramos 2021 con 114.000 clientes, lo que supone una cifra casi tres veces mayor a la de septiembre, cuando había 37.500. Pero este es solo el comienzo, pues queremos ser los líderes de los servicios financieros digitales en el país. Como decimos en Nu, este es el primer minuto del primer tiempo del primer partido, aún falta mucho por hacer.



¿Qué productos ofrecen aquí?



En Colombia iniciamos operaciones con la tarjeta de crédito como primer producto controlado desde la ‘app’, La Moradita, y estamos muy contentos con la acogida y sus resultados. Es una MasterCard Internacional, física, digital y virtual a la vez. Además, fuimos la primera ‘fintech’ en lanzar ApplePay el año pasado.



Pero lo que nos hace diferentes es la ‘app’, porque permite controlar la tarjeta con todas las funcionalidades, devuelve el control de tu vida financiera.



Además, este no es uno que importamos de Brasil, acá desarrollamos el producto en Colombia con nuestro equipo pensando en lo que los colombianos necesitan.



Hablan mucho de la atención al cliente, ¿por qué?



Es uno de los pilares de Nu. Nuestro diferencial no solo es la tecnología, sino la parte humana de estar enfocados en el cliente. Desde que llegamos hemos recibido 290.000 comunicaciones de clientes por chat, mail o teléfono.



En un país con una banca tan fuerte, ¿cómo fue la acogida?



Ha sido una gran acogida. Llevamos un año operando acá, pero empezamos mucho antes a pensar y analizar el mercado local, y percibimos que los bancos tradicionales estaban trabajando más hacia ellos mismos que hacia los clientes. Y por eso vimos la oportunidad de cambiar esa balanza y hacerlo más innovador trasladando los beneficios de la tecnología al consumidor, característica de las empresas nativas digitales. Es por eso que nuestro producto no tiene cuota de manejo ni cobros abusivos, ocultos.



También nos dimos cuenta que en Colombia hay un ambiente propicio, pues cinco actores tienen el 84% del mercado y eso puede ocasionar altos costos, lo que se ve reflejado en bajos indicadores de satisfacción. Nu tiene un NPS de más de 90 puntos, más alto que el de empresas como Apple. Cabe decir que al presentar el producto se lanzó una lista de espera. Para valorar la acogida, hicimos esto en México, se recibieron 20.000 solicitudes, por lo que en Colombia, una tercera parte de ese mercado, esperábamos 15.000 si nos iba bien, esa era la apuesta. Al final, llegamos a tener 300.000 personas inscritas en un mes.



¿Hay espacio para crecer?



Sin duda, pues la penetración digital va creciendo. Antes de la pandemia los colombianos hacían más transacciones por la web. Llegó el covid y eso aceleró la adopción digital, ahora banca móvil es el canal en el que más transacciones hacemos tanto en número como monto.



¿Cuáles serán sus próximas apuestas para Colombia?



Nos hemos dado cuenta de que la oportunidad de hacer una banca diferente era más grande de lo que pensábamos. Hemos crecido y queremos seguir avanzando más aceleradamente, por lo que no queremos quedarnos en un solo producto y siempre miramos cómo mejorar a La Moradita.



También estamos construyendo un centro de ingeniería, producto y ciencia de datos que está desarrollando la nueva generación de servicios financieros en el país. Queremos invertir en los primeros ocho años de operación unos $500.000 millones y estamos generando nuevos empleos.



En Brasil, nuestro primer producto fue la tarjeta de crédito con la que duramos cuatro años. A los cuatro años lanzamos una cuenta de ahorros, y después lanzamos créditos personales, productos para mipymes, seguros, inversiones y hace poco lanzamos un ‘marketplace’, que es donde puedes hacer alianzas y comprar todo en tu ‘app’ del banco.



¿Qué es la innovación Betty?



Es nuestro modelo de crédito propietario, desarrollado por Nu Colombia. Usamos datos e información que nos dan las centrales de riesgo además de data que nos da la tecnología, y con ello construimos un modelo que puede diagnosticar si tu eres ‘buena paga o no’ y te da un puntaje de crédito alternativo. De hecho, cerca del 15% de los clientes aprobados por Betty no lo serían si este sistema no existiera.



¿Qué rol juega la banca digital en temas como la inclusión?



La industria tecnológica es una nueva generación que piensa diferente. Desde que nacen piensan que su objetivo es más grande que hacer dinero, es impactar positivamente la vida de las personas a través de la tecnología y brindar nuevas oportunidades. Y la banca no puede ser la excepción.



Por ejemplo, uno de nuestros pilares es construir un equipo sólido y diverso porque eso es lo que trae mejores resultados. Tenemos la meta de que nuestros equipos tengan la misma composición que la diversidad del país donde estamos operando.



Desde el punto de inclusión financiera, creo que la tecnología va a crear nuevas oportunidades en todos los frentes, en hacer un mundo más incluyente. A través de la tecnología puedes acceder mucho más fácil y a menor costo al sistema financiero.

Nu en Colombia lleva un año y ya está en el 76% de los municipios, 855 municipios. Tenemos un cliente de un resguardo indígena. Esa es la tecnología que cambia el mundo porque está al servicio de la gente. Y en el tema ambiental no tener oficinas ayuda a reducir la huella de carbono.

