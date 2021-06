‘Con un barril a US$80, hay que explorar más’

Un barril de petróleo acercándose a los US$80 en el mercado internacional es muy positivo para las finanzas del país. Sin duda debe haber una aceleración en la etapa exploratoria, así como en producción. Esto llevará a que haya un aumento en las reservas de petróleo y gas natural.



(Lea: ¿Barril de petróleo a 100 dólares?)



La afirmación es del ingeniero de petróleos, Luis Guillermo Acosta, nuevo presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), quien en diálogo con Portafolio aseguró que aún con esta cotización hay que mantener la cautela en la tarea petrolera, ya que la pandemia sigue por lo que “hay cierta inestabilidad en este momento”.



(Además: Precio del petróleo Brent alcanzó su mayor nivel desde el 2018)

El líder gremial agregó que gracias al recobro mejorado, que aporta más del 65% del petróleo que se produce en el país, y con un barril de crudo acercándose a los US$80, las ganancias se multiplicarían para el país, ya que al año le dejarían a las arcas de la nación entre $3,5 billones y $4,5 billones.



Con un barril a casi US$80, ¿cómo mejorará la tarea petrolera del país?



Es muy positivo para las finanzas del país. Hay una sorpresa entre el sector por esta cotización del barril de crudo. Con este precio las compañías operadoras guardarán mucha cautela ya que hace pocos meses se salió de dos crisis, y aún no se ha salido de la pandemia, entonces todavía se viven momentos de cierta inestabilidad.



Sin duda debe haber una aceleración en la etapa exploratoria, así como en producción. Esto llevará a que haya un aumento en las reservas de petróleo y gas natural en el país.



¿La extracción de crudo en el país seguirá dependiendo del recobro mejorado?



Aún seguirá dependiendo de esta técnica mientras no entren pozos nuevos al inventario de producción nacional. De los 750.000 barriles promedio día que se producen en el país, poco más del 65% vienen del recobro mejorado.



Y en reservas probadas que el país tiene para seis años, con bombeadas con recobro mejorado los remanentes se calcularían entre 3,6 a 4 años. Obviamente esto no es suficiente para mantener a Colombia en un nivel competitivo en extracción de reservas. Hay que intensificar los pozos de desarrollo, para que, junto con los pozos de recobro, aumenten los años de reservas.



¿Cómo se beneficia la tarea del recobro si el barril llega a los US$80?



Se multiplicaría esta operación. Los proyectos de recobro para la extracción de crudo en el país ya están andando.



No requiere de pozos exploratorios. Todo lo que se está haciendo con recobro mejorado le pega a la base de los yacimientos. Es como hacer nuevos pozos de desarrollo pero ya con crudo asegurado en los yacimientos existentes.



Si se tiene en cuenta los cálculos del Ministerio de Hacienda con el barril a US$53, por cada dólar extra a ese precio establecido, al año por recobro le entrarían al país entre $3,5 billones y $4,5 billones. Se debe aprovechar la bonanza de los precios y la producción de crudo con esta técnica.



¿Hay rezago en las tareas de exploración petrolera en el país?



Es una tarea que se debe adelantar con urgencia. Hay que reactivarla. Hay que intensificarla en las cuencas onshore, como en las offshore.



Y no solo en los yacimientos convencionales, sino también en los no convencionales. Esto le daría al país competitividad en autosuficiencia de petróleo y gas natural.



Las subastas del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA) intensificará la exploración y posteriormente la producción. Esto se verá reflejado en recursos para políticas como las obras por impuestos, o el recaudo de regalías.



Además, dentro de los bloques asignados, están los de producción incremental, que son los TEA's, y que también beneficiarán a las finanzas del país. Más, con el nivel actual de precios.



¿Todavía queda mucho crudo en yacimientos convencionales por producir?



Todavía hay oportunidades en el territorio nacional para extraer crudo convencional. No es una tarea fácil, pero hay hidrocarburos de esta clase por sacar. Hay buena prospectividad en departamentos como Putumayo, Casanare y Meta. Pero antes hay que reactivar la exploración en estos lugares, y lo más pronto posible.



¿El país debe hacer la apuesta por los yacimientos no convencionales?



Se debe avanzar por ese camino, pero con sostenibilidad. Así se garantiza un futuro energético. El potencial de hidrocarburos no convencionales en Colombia es enorme. Se puede hablar de reservas de crudo de 31.000 millones de barriles y más de 200 tera pies cúbicos (tpc) de gas natural.



En la actualidad, el país posee reservas de 2.200 millones de barriles de petróleo y 8 tpc de gas natural. Con los no convencionales se multiplicarían por 15 las reservas para el primero, y por cerca de 50 para el segundo. Es un impacto que oxigenarían de sobra las finanzas del país.



Así mismo, también dinamizaría aún más la operación petrolera de Colombia. Incluso los municipios y departamentos aumentarían considerablemente los recursos económicos. Por esta razón es de vital importancia que se desarrollen los proyectos piloto, así se despejan todas las dudas que hay alrededor de este proceso con el fracturamiento hidráulico.



¿La tarea petrolera trae beneficio a las comunidades?



Hay que dejar en claro que la tarea para extraer hidrocarburos se hace con parámetros ambientalmente sostenibles. Esta operación es robusta para no solo generar beneficios a las comunidades con calidad de vida, sino además recursos.



Alfonso López Suárez/Redacción Portafolio