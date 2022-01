Con solución tecnológica, Sodexo va tras trabajadores independientes

Con optimismo por lo que ha representado la reactivación de la economía, Sodexo Colombia entra al mercado de los independientes. Ofrece a las empresas una herramienta tecnológica que facilita el correcto cálculo, liquidación y pago de la seguridad social por parte de los trabajadores independientes.

Manuel Colmenares, director general de la compañía, explica la estrategia.

¿Cómo cerraron el 2021?

En líneas generales el balance del año que acaba de terminar ha sido muy positivo para nuestra empresa, no solo por darle continuidad a todas las estrategias que habíamos iniciado desde el 2020, y que tuvimos que ajustar en la pandemia, y luego en el 2021, por el tema social que vivimos en Colombia. Esos ajustes nos permitieron seguir con un crecimiento sólido en nuestras ventas, apalancados por novedades en productos y servicios para clientes nuevos y existentes.

¿Cómo experimentan la reactivación económica?

Hemos visto un aumento importante, especialmente, hacia el último trimestre del 2021. No solo porque más empresas están manejando el modelo híbrido de trabajo (mezcla de presencial y online), sino porque cada vez más los clientes se dan cuenta que es necesario mantener un equilibrio.

En este sentido, hemos sentido la reactivación de organizaciones que están, no solo retomando su espacio laboral, sino volviendo a reuniones, a eventos de seguimiento de sus proyectos e, inclusive, organizaron reuniones de fin de año, así no las llamen fiestas. Entonces eso ha significado un incremento en la demanda no solamente de nuestra canasta premium sino de uniformes.

¿Logran niveles de 2019, pese al modelo híbrido?

Soy muy optimista de, no solo recuperar, sino de exceder los niveles que teníamos antes de la pandemia, por la tendencia que hemos visto hacia finales del año 2020 y luego a lo largo del 2021.

Hacia el 2022 debe haber una continuidad de esa tendencia e inclusive sobrepasar lo que teníamos antes del 2019. Además, porque hemos fortalecido nuestro portafolio, creando mercados nuevos, distintos a los que teníamos y que serán fuente de crecimiento adicional frente a lo que teníamos en esa época.

¿Cuál es la expectativa de crecimiento?

Continuar con ese ritmo de doble dígito de crecimiento, por arriba del 12% en nuestras ventas. Nuestra meta a tres años es duplicar el tamaño de la organización, no sólo en términos de negocios sino en términos de resultados y de nuestra oferta.

¿Cómo es la nueva oferta?

Encontramos una oportunidad de negocio con la creación de una plataforma que permite la automatización y el proceso de la relación comercial que tienen las empresas con los independientes. Es una tendencia global de estos últimos años el crecimiento de un sector económicamente productivo que corresponde a terceros que quieren ser más autónomos y generar sus propios negocios. Colombia tiene un gran espíritu emprendedor y se suma a la tendencia global.

¿En qué consiste?

Nexoz es la primera plataforma en Colombia y Latinoamérica que permite de manera ágil, segura y completamente digital (tanto en su app como web), que las empresas aseguren el correcto cálculo, liquidación y pago de la seguridad social por parte de los trabajadores independientes y, adicionalmente, que sus planillas PILA estén correctas.

¿Qué alcance tiene ahora?

Tenemos más de 1.500 independientes en el país que están recibiendo todos sus pagos y sus procesos a través de esta plataforma.

¿Cuál es la perspectivas?

Es un nicho de mercado en el cual no estábamos, pero vemos un gran potencial de expansión de este servicio hacia otros países.

Colombia es el primer país de Latinoamérica en número de trabajadores independientes. El objetivo de Sodexo es brindar una solución a más de 12 millones de personas que trabajan de esta forma en el país. Sin embargo, de este grupo, solo dos millones, cerca del 16% del total de independientes, cotizan al sistema de seguridad social. El objetivo es cubrir una necesidad insatisfecha de las empresas de minimizar sus riesgos al tener contratistas independientes y al tiempo cubrir la necesidad de los contratistas de contar con un sistema amigable para pagar de forma segura sus aportes y, sobre todo, dignificar así su trabajo.

¿Qué sectores les interesa?

Sodexo espera generar, a través de esta herramienta, transacciones por más de 30 mil millones de pesos en el primer año, apuntando a sectores con un alto porcentaje de trabajadores independientes como Vehículos - Reparación y venta, Administración pública y defensa, Transporte y almacenamiento, y Agricultura y ganadería, sector en el que, por ejemplo, recolectores de café y otros oficios similares representan un gran porcentaje de los beneficiados.

EL SERVICIO TRADICIONAL

¿Cómo van los servicios de compensación?

Con nuestros productos tradicionales, como el caso de canasta, ofrecemos a las empresas una alternativa en función de los incrementos que hay en los costos laborales de contratación, con el fin de que ofrezcan un beneficio que es de carácter no salarial, como es el caso de canasta, con el cual la empresa puede hacer un mejor uso y más eficiente de los recursos que tiene destinados para hacer los ajustes salariales a los colaboradores.

Esta es una herramienta ideal para ser analizada como parte de la estrategia de compensación de las empresas.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA