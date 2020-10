El sector empresarial planteará un plan anticíclico al Gobierno

Como un insumo que aporte a acelerar la reactivación de la economía, el sector privado le planteará al Gobierno un plan anticíclico.



(Empresas podrían subsistir con recursos propios de 1 a 2 meses).

La propuesta será presentada mañana en el Congreso de Confecámaras, que se realizará de manera virtual, y que será instalado por el presidente Iván Duque.

Julián Domínguez, quien preside el gremio, sostiene que hay señales favorables de reactivación y que las medidas para permitir liquidez y sostener los empleos en las empresas has sido fundamentales.



(A septiembre, creación de empresas subió 4,2%).



De hecho el gremio revela una encuesta en la que el 57% de los empresarios de Colombia ve con optimismo la situación de su negocio y del país para 2021.Incluso, otro 29,5% de los encuestados considera que en los próximos 3 meses la situación será más favorable.



¿Cómo están las empresas?



Tenemos afortunadamente información fresca del tercer trimestre que se han matriculado cerca de 85.000 nuevas empresas en las cámaras de comercio, 2,9% más de las que se crearon en el mismo trimestre del año pasado.



Hemos entrado en un terreno positivo porque en el primer trimestre habíamos decrecido un 11% y en el segundo trimestre un 47%.



Estas empresas reportan que en promedio están creando dos empleos en promedio, así que contribuyen a recuperar los puestos de trabajo que hemos perdido, la principal preocupación en el país.



¿Qué otras variables son favorables?



Tenemos un hallazgo reciente y es que hemos estudiado la industria 4.0.

Estas empresas han crecido sostenidamente un 7,4% en los últimos 5 años, al 2019, lo que muestra un muy buen dinamismo.



¿Y ahora cómo están?



La tendencia es que se han mantenido e, incluso, es superior ese porcentaje. Lo miramos para ver qué tal estaba la estructura tecnológica para atender el reacomodo que se está haciendo en la formas de producción y comercialización.



¿Cómo trabajan las cámaras en la coyuntura?



Hay algo que se ha fortalecido mucho y son las comisiones regionales de competitividad donde las cámaras de comercio hacen parte de las secretarías técnicas.



Estamos entregando información de muy buena calidad a los empresarios, al Gobierno y a la academia para el diseño de políticas públicas, para hacer más eficiente el análisis que permita tomar mejores decisiones.



Por eso, el Congreso de Confecámaras, que se llevará a cabo mañana, se llama “En el camino de la reactivación”, con el mensaje de que #EsHoraDeTransformarnos.



Es cómo en este momento, cuando se ha prolongado la crisis más de lo que pensábamos, se mantiene el ritmo de la reactivación para tener un PIB menos golpeado.



¿Qué ha pasado con el cierre de empresas?



Las empresas que se están creando tienen que ver con comercio al por mayor, comercio al por menor, el sector transporte y el de industria. Son actividades estructurales en las cuales las tasas de supervivencia son mayores. Se presenta una mayor volatilidad en el de los servicios e incluso en el agrícola, por ejemplo.



¿Cómo hacer para que la reactivación sea estable?



La tasa de consumo viene mejorando y el sector de la construcción, especialmente vivienda, ya está mostrando resultados muy positivos.



Además, viene un plan anticíclico que estamos concertando con el Gobierno a través del sector privado. Estos deben ser insumos estructurales de esa nueva economía para darle un ritmo sostenido. Por supuesto, tenemos que aprender a vivir con la pandemia, porque en realidad vamos a tener un 2021 con esta situación.



Es clave trabajar en forma articulada con los alcaldes para mantener la economía operativa. Y es fundamental lo que ha anunciado el Gobierno en materia de crédito y de suministro de liquidez a las empresas.



¿Qué es el plan anticíclico?



El Consejo Gremial Nacional y el Consejo Privado de Competitividad han trabajado en las propuestas de plan anticíclico y seguramente anunciarán mañana ese asunto. Son iniciativas para poder remover temas de política que impidan hacer obras, para que rápidamente se puedan producir impactos en las regiones, especialmente en vías, con un paquete de proyectos priorizados que beneficien no solamente la generación de empleo, sino que conecten centros de producción con centros de consumo.



¿Las empresas están mejor para resistir?



Estamos pendientes de nuevos datos, pero seguimos pensando que manejan ciclos cortos, son pequeños negocios, y por su naturaleza, venden y pagan al contado. En todo caso, vemos que sí se está otorgando crédito y sí se ha producido su impacto por la labor del Fondo Nacional de Garantías.



¿Cómo estimular la demanda?



Sin duda, la fórmula es el empleo, poner plata en el bolsillo de los colombianos y la prolongación del subsidio hasta marzo que incluye las primas es muy importante porque la principal angustia de los empresarios es poder conservar el empleo de su gente, por las personas en si mismas y porque son las que tienen el now how de la producción.



¿Y si las autoridades deben actuar para contener el virus?



Hay que insistir en la cultura del autocuidado y el autoaislamiento. Hay que velar porque las decisiones de sean de las personas y menos de las restricciones. Lo más importante es mantener la economía dinámica. Está visto que es posible mantener un buen ritmo productivo porque las empresas están cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad pero los focos de contaminación están, en ocasiones, en los hogares.