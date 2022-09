La app de servicios de asistencia para vehículos que llegará al país

Desde su llegada al país, la empresa puertorriqueña Connect Assistance busca que más colombianos puedan acceder a servicios de asistencia como de conductor elegido, carro taller, cambio de llantas hasta asistencia para el hogar de manera fácil y a un clic de distancia.



Juan Camilo Ayala, nuevo country manager de la empresa en el país, habló sobre las alianzas que han consolidado en los últimos meses y del nuevo servicio que esperan traer a Colombia.



¿Cómo ha sido operar en este mercado?



Esta compañía, originaria de Puerto Rico, llegó a Colombia hace menos de un año luego de la compra de la empresa A365. Estos últimos meses han sido para consolidar el equipo, alianzas y para trazar un plan de crecimiento.



Si bien, el mundo de las asistencias es un negocio muy tradicional, Connect Assistance se ha diferenciado en otros mercados, como Panamá, Costa Rica y Puerto Rico, por imprimir ese sello de innovación y por ofrecerle una mejor experiencia a los usuarios. Nos gusta hacer soluciones extraordinarias para problemas ordinarios.



Los usuarios siempre asocian los seguros con asistencias, pero ¿cómo funciona la asistencia y cuántos servicios ofrecen? Las asistencias siempre han venido pegadas a los seguros y cuando uno compra un seguro de carro, normalmente viene con algún tipo de asistencia vial. Por ejemplo, si la persona se vara tiene la posibilidad de contactar una grúa. Es ahí en donde nosotros entramos a prestar ese tipo de servicio. En los mercados en donde operamos actualmente somos lideres en asistencia vial, en donde contamos con el servicio de grúa, carro taller, conductor elegido y cambio de llanta.



Asimismo, tenemos el servicio de asistencia para el hogar, y por último ofrecemos un servicio de tecnología a las empresas de seguros para poder autogestionar y atender siniestros en el momento que se presente un accidente.



¿Cuántos servicios prestan en el país?



A nivel regional nosotros estamos prestando alrededor de 1.300 servicios diarios y al mes llegamos a los 40.000 servicios. Por su parte, en Colombia ya realizamos alrededor de 10.000 servicios mensuales.



¿Cuántas alianzas tienen actualmente en el país?



Actualmente en Colombia trabajamos con Sura, con HDI Seguros y Seguros Mundial, pero la meta es trabajar con más aseguradoras. En el sector de telecomunicaciones venimos trabajando con Claro y Movistar. Además, también con la empresa Vanti.



¿Qué deben hacer las personas que quieran tener algunas de estas asistencias?



Nosotros vemos que la penetración de seguros en Colombia no es tan alta y sabemos que hay una gran oportunidad de vender las asistencias de forma directa. Es así como próximamente lanzaremos la asistencia directa online, a través de nuestra plataforma. Allí los usuarios van a poder comprar una suscripción mensual y acceder a los servicios de asistencia, ya sea vial o de hogar, de forma directa, sin necesidad de comprar un seguro. Será igual a compran una suscripción de Netflix o Spotify.



¿Con cuántos aliados trabajan en la prestación de los servicios?



Contamos con una amplia red de partners en los países en donde operamos y lo que hacemos es que le damos tecnología y las herramientas necesarias para que puedan prestar el mejor servicios a los clientes.



Igualmente, tanto las compañías de seguros, como el cliente final pueden ver el tiempo real cómo avanza el proceso de su servicio una vez pedida la asistencia.



Lo que buscamos es que tanto nuestros aliados como los clientes que pidan un servicio tengan la mejor experiencia.



¿Cuánto vienen invirtiendo en innovación?



Hoy tenemos un equipo propio de innovación compuesto por 30 persona entre los cuatro países en donde hacemos presencia. Y, sin duda, para nosotros seguir innovando es una de nuestras prioridades.



¿Qué se viene para los próximos meses?



Queremos seguir trabajando con más aseguradoras en Colombia y crecer en las asistencias, la meta es que podamos duplicar las asistencias prestadas.



Johana Lorduy

PORTAFOLIO