Connect: dará el salto a prestar el servicio al usuario final en el campo de vehículos

Tras más de un año de permanencia en el mercado, la firma Connect, especializada en asistencia vial, de hogar y de mascotas sigue creciendo a través de la atención a las aseguradoras. Sin embargo, vislumbra dar el salto a prestar el servicio al usuario final en el campo de vehículos.



Así lo plantea Juan Camilo Ayala, su country manager.



¿Cómo es la compañía y cómo van en el país?

Somos una compañía que está en Colombia hace un poco más de un año. Uno de nuestros lemas más importantes es que ‘Construimos soluciones extraordinarias para problemas ordinarios’. Esta compañía arranca con asistencia vial que es todo el tema de coordinación de la grúa del carro taller. Cuando tú tienes digamos que una avería del vehículo, nosotros somos quienes coordinamos toda la logística de la grúa, del carrotaller, del conductor elegido y nuestros clientes más grandes en todos los países son aseguradoras. Por eso nuestro negocio es B2B.



¿Cómo trabajan?

Tenemos un equipo de desarrollo de producto in house. Hemos desarrollado tecnología y plataformas para el mundo de las asistencias enfocadas en el día a día . Por ejemplo, la tecnología se la damos al señor de las grúas para que pueda tomar los servicios y también a nuestros clientes corporativos que son las aseguradoras para que puedan ver en tiempo real toda la operación y el servicio al cliente final.



¿Dónde más operan?

Estamos en cinco países. Nació en Puerto Rico hace más o menos unos 11 años y manejamos el 80 % del mercado de servicios de asistencia y en Panamá estamos con el 60 %. A Costa Rica llegamos en el 2018 y estamos con el 50 %.



Después vino Colombia a finales del 2021, tras adquirir una compañía que se llamaba A365. No era muy grande pero lo que hemos hecho es que hemos empezado a invertir y a crecer.



Y el último mercado al que entramos fue México, a finales del 2022. Ahora estamos enfocados en los dos últimos países, claramente más grandes que los otros.



¿Cómo es el portafolio?

Nuestro fuerte es la asistencia vial. También estamos creciendo mucho en la asistencia de hogar, en la que básicamente se mueve plomería, cerrajería y electricista.

Nuestros clientes también están las aseguradoras que venden pólizas de hogar. Tenemos una red a nivel nacional de personas que prestan estos servicios. Nosotros coordinamos la logística y les damos la tecnología, no están en la nómina de Connect.



¿Cuál es la diferencia con los competidores?

La innovación centrada en el usuario. Nuestros competidores usan hoy en día tecnología pero muchos no son propietarios y muchas veces no está hecha para el mundo de la asistencia. Logramos ser mucho más eficientes en todo este tema de asignación de servicios.



¿Con cuántas aseguradoras trabajan?

Trabajamos con Sura, le hacemos todo lo relacionado con la asistencia de mascotas, entonces somos bastante fuertes. Muchos de nuestros negocios son, digamos, que adjudicables a partir de una licitación.



En el primer año nos hemos preocupado porque nos conozcan. Hemos armado el equipo, tengo 15 años de trayectoria en el mundo de seguros y hay todo un proceso para participar en las licitaciones.



Juan Camilo Ayala, country manager de Connect en Colombia. Cortesía

¿Cuáles son los datos principales del negocio?

A| nivel regional estamos prestando más de 50.000 servicios mensuales de asistencia entre, principalmente, asistencia vial, hogar y mascotas en los 5 países. En Colombia estamos prestando más o menos alrededor de unos 10.000 servicios mensuales. Hoy esa cifra en Colombia es pequeña.



¿Por tipo de asistencia cómo distribuyen los servicios?

En hogar podemos estar en 5.000 servicios mensuales, en Vial unos 1.000 y mascotas tenemos unos 4.000, somos líderes en Colombia.



¿Qué proyectan?

A lo que queremos llegar es a ser líderes de aquí a unos cinco años y estar prestando hacia el 2026 en Colombia por lo menos unos 50.000 servicios.



¿Cómo es el servicio de mascotas?

Viene creciendo muy bien y todavía es una industria muy informal. Lo que hacemos aquí es que tenemos red de veterinarios y de clínicas a nivel nacional, entonces cuando por ejemplo, una compañía vende una póliza de seguro de mascotas, nosotros somos quienes prestamos todas las asistencias que van desde ponerles el chip, las vacunas, el baño, paseadores y coordinamos cualquier emergencia. Esto es lo más tangible, lo más recurrente.



¿Cuál es la meta por segmento?

Vial es el mercado más grande. Hoy, en Colombia hay como 2,5 millones de carros asegurados. Nuestro plan, primero, es trabajar con las compañías de seguros que tienen unas carteras cautivas de miles de clientes. Estamos apuntando a varias licitaciones en las que queremos crecer. La idea es que en unos tres años podamos manejar unos 30.000 servicios.



¿En qué otros campos ven oportunidades?

También vemos una oportunidad muy grande en el mercado BtoC porque en el mercado colombiano puede haber unos 7 millones de vehículos y solo 2,5 millones están asegurados bajo todo riesgo.



Esto quiere decir que la gran mayoría no tiene seguro y que requieren asistencia. Entonces es un servicio que se mueve mucho. El conductor elegido se demanda de forma importante entre viernes y domingo, por ejemplo.



La idea es que en una segunda fase avancemos en el plan de asistencia mensual. En Puerto Rico arrancamos con eso y nos ha ido muy bien.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio