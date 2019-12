Consejo de Estado ordena frenar operación de Drummond en pozos de gas

Drummond incumplió con las normas que regulan el uso del fracking para exploración y explotación de petróleo y gas en el país. Así lo acaba de determinar el Consejo de Estado al ordenar a la multinacional suspender la producción de gas en 15 campos.



De acuerdo con el alto tribunal, a pesar de que había una medida que señalaba que no se podía avanzar con esta práctica para la exploración de yacimientos no convencionales, mientras se estudiaba una demanda, la compañía desacató la orden.



“Existen evidencias sobre un posible desacato de la medida cautelar por parte de la referida entidad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Drummond y Ecopetrol S.A., en la explotación del Campo La Loma”, dice el fallo.



Asimismo, la decisión del Consejo de Estado precisa que "la producción de los pozos que se adelantan en el campo La Loma recae sobre yacimientos no convencionales de gas metano asociados a mantos de carbono, a través de las técnicas que habilitaba la resolución 90341 de 2014".



Y agrega que con lo anterior es "claro que ello comporta la extensión de los efectos jurídicos de una técnica suspendida y, por lo tanto, la producción en estos pozos esta cobijada con la medida cautelar decretada, como quiera que así se asegura la protección de medio ambiente y demás bienes jurídicos tutelados de los posibles efectos nocivos por el empleo de esas técnicas”.



Del mismo modo, el Consejo de Estado indicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberá adoptar todas las medidas destinadas al control y mitigación efectivos de los riesgos generados con las aguas de retorno y/o residuales, desechos y demás residuos asociados con la producción de dichos pozos.