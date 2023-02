Crece interés por certificación en construcciones sostenibles

La sostenibilidad ambiental es un elemento socioeconómico que ha tomado fuerza a través de los años. Las empresas han encontrado en esta herramienta un impulso para generar valor agregado a productos y servicios, como lo es el caso del sector vivienda.

Por un lado, las constructoras buscan vender inmuebles no solo responsables con el medio ambiente, sino que a su vez, generen reducciones en costos a futuro para el comprador.

Con esta tendencia en auge, las entidades que otorgan estas certificaciones reciben más solicitudes para dar ese aval. En Colombia, existen ocho de estos sistemas evaluadores, sin embargo, destacan tres: Leed, Casa Colombia y Edge, que por cierto obtuvieron un aumento considerable en la cantidad de proyectos registrados respecto al 2021, según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible.

No obstante las certificaciones Well y Well Health-Safety ha tenido un crecimiento constante especialmente en oficinas.

Entre los tipos de solicitudes, destacan las residenciales, que registran 409 proyectos, seguido de oficinas con 250 e inmuebles comercial con 101. Los departamentos con mayor presencia de proyectos en busca de una certificación, son Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

Es de destacar que esta tendencia está obteniendo números cada vez mayores, y los proyectos se interesan más por obtener la certificación. Por ejemplo, en los últimos tres meses de 2022, 82 edificaciones mostraron su interés y 30 obtuvieron la certificación.

Una de las constructoras que ha dado fuertes pasos en este camino, es Oikos, la cual para su presidente, Luisa Aurelio Díaz, para 2023 empezará a entregar 100% de sus obras con certificación de sostenibilidad.

“Tenemos 2 certificaciones en Leed y 57 en Edge, la meta es certificar todos nuestros proyectos tanto de vivienda, como de oficinas y hoteles. Esto no solo es un tema de responsabilidad a la gestión de construcción como compañía, sino brindarle un ahorro a nuestros clientes. Además, el Gobierno hoy da unos alivios tributarios a las organizaciones por lograr esto”, dice.

No obstante, si bien trae beneficios de parte y parte, los costos de construcción son mayores, pero los alivios compensan este reto. Según IC Constructora, este valor es un alza del 5%.

“Dependiendo del proyecto (VIS, No VIS, u oficina), pero aunque puede ser más costoso, al final tiene unos beneficios tan potentes para el comprador, arrendador y quien disfruta los espacios en términos no solo de bienestar y salud, sino también de ahorros significativos en el uso de recursos como agua o electricidad”, remarca Juan Paulo McAllister, gerente Unidad de Negocio de Desarrollo.

Con todos estos beneficios, la compañía le ha apostado a que todos los proyectos a su cargo cuenten con al menos una de las certificaciones (Edge) y le apuntan a darles más.

“Por eso, hoy todos nuestros proyectos tienen como mínimo la certificación Edge y proyectos como Blvd 92 en Bogotá, y Bosque Central en Bucaramanga, (de vocación comercial - institucional), le están apostando a la certificación Leed”, menciona.

Por otro lado, Amarilo, cuenta con 11 proyectos certificados en construcción sostenible, en el que tres de estos once proyectos, están certificados bajo el sistema de certificación Leed, seis bajo el sistema de certificación Edge, y dos bajo la certificación Casa Colombia.

“Junto a esto, en la compañía venimos liderando desde 2019 un portafolio de aproximadamente 30 proyectos de vivienda que están en proceso de certificación en construcción sostenible, con los que se logrará un ahorro de energía por encima de un 27 % y del 38% en el consumo de agua”, indican.

Además, cuentan con un edificio corporativo con doble certificación Leed Platinum, ya que cuentan con el cual se ha podido ahorrar 35,1% en el consumo de agua potable, 48,3 % en energía, y la recolección de un 70 % de aguas lluvias y la reutilización de un 32,3 % en sanitarios.

Vale aclarar que la certificación Edge es otorgada por la Cámara Colombiana de Infraestructura (Camacol) y por otro lado el sello Leed es otorgado por es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (Cccs).

Actualmente hay al menos 393 proyectos que esperan este tipo de certificación.

PAULA GALEANO BALAGUERA