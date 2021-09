Constructora Pedro Gómez entra a liquidación judicial

La Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad Pedro Gómez y Cía S.A. proceso regulado por la Ley 1116 de 2006.



(Constructora Pedro Gómez y CIA entra en proceso de reorganización).

Así las cosas, termina para la compañía el proceso de reorganización empresarial, al que había sido admitido el pasado 5 de marzo de 2020, con el fin de salvarse de la quiebra.



No obstante, la entidad detectó incumplimientos en el proceso al constatar que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y no ejecuta su objeto social desde septiembre de 2020, dos causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley.



Dentro del proceso fue designada como liquidadora la abogada Bibiana Torres Castañeda, quién será la encargada de adelantar el proceso, según las órdenes del Juez del Concurso.

Termina proceso de #Reorganización de la sociedad Pedro Gómez y Cía S.A. e inicia #Liquidación Judicial. @SSociedades constató que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y no ejecuta su objeto social desde septiembre de 2020. Más info➡️https://t.co/CGRRAThtLJ pic.twitter.com/eMg4oXMUOr — Supersociedades (@SSociedades) September 22, 2021

La liquidación judicial de la Ley 1116 de 2006, persigue la pronta y ordenada liquidación, buscando el mejor aprovechamiento del patrimonio del deudor.



PORTAFOLIO