Constructores y acero nacional: pulso por crisis de los insumos

El acero se está convirtiendo en la actualidad en motivo de discusión dentro de los actores del sector de la construcción, pues luego de las repercusiones sobre los materiales que trajo el paro nacional, actualmente es uno de los insumos que aún no logra estabilizarse.



De acuerdo con el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV)del Dane, en el año corrido a julio, los renglones de Mallas (28,4%) y Hierros y Aceros (28%) fueron, dentro de los materiales, los que obtuvieron los mayores incrementos en variación de costos.



La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), ante este escenario, presentó al Gobierno una propuesta para la reducción arancelaria de las partidas correspondientes a barras y alambrón de acero.



“El mecanismo por el cual se logre un mayor abastecimiento y equilibrar los precios del acero se debe definir mediante la política comercial del país”, expresó Sandra Forero, la presidente de la agremiación.



No obstante, el Comité de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) difiere de esta la salida.



Y es que según María Juliana Ospina la directora de este segmento, “el incremento de los precios del acero obedece a una coyuntura internacional en la que a parir de este semestre la construcción y la infraestructura se recuperan”.



Esto, dice, hace que las materias primas para producir acero como chatarra y mineral de hierro hayan tenido aumentos de 118% y 92%, respectivamente.



El Ministerio de Vivienda, aseguró, por su parte, que luego de la variación anual de 6,75% en el ICCV en junio, donde hierros y aceros tuvieron la mayor alza (37,07%), han trabajado con el Ministerio de Comercio, los empresarios y los productores nacionales para identificar salidas a la problemática.



“Acompañamos las medidas encaminadas a disminuir el costo de construcción de edificaciones residenciales, pues estas permiten seguir impulsando la política de vivienda social, al mismo tiempo que el sector edificador se constituye en eje de la recuperación económica y del empleo”.



El abastecimiento



Según Camacol, el problema con el acero va más allá de los precios, ya que argumenta que el 53% de los empresarios constructores le han manifestado que ha no tenido disponibilidad oportuna del producto y 6 de cada 10 han tenido demoras en recibir el acero en los proyectos.



Forero destaca que la demanda de acero largos en Colombia ha sido abastecida históricamente por un 40% de importaciones, lo que quiere decir que la producción local solo cubre 6 de cada 10 toneladas que se demandaban.



“En el último año, las importaciones anuales decrecieron en un 37%, pasando 900.000 toneladas cerca de 600.000, reduciendo de manera sustancial el producto disponible”, dice.



En la otra orilla Ospina, de la Andi, dice que de existir esta problemática no se estaría viendo que el sector responde a las iniciaciones, que vienen creciendo un 62%. Además, agrega que la producción nacional entre enero y julio de 2021 se ha incrementado un 53%.



“Nosotros somos muy respetuosos de la libre competencia, pero de llegar a incrementar el problema, hoy Colombia puede importar de orígenes con los que tiene TLC en donde la acero se consigue con 0% de arancel como México, Brasil y Perú donde hay alrededor de 127 millones de toneladas disponibles”.



“Pero nos preocupa que se quieren eliminar aranceles con países con los que no hay TLC como Turquía, China, Ucrania, lugares que históricamente han incurrido en prácticas de competencia desleal.



Otros sectores



Luego de las Mallas y de Hierros y aceros, los materiales con los mayores incrementos en el año corrido han sido Cables y alambres, (15,2%), Perfiles (14,7%), Tubería conduit pvc (12,6%), Tubería sanitaria (12,5%), tubería gas (11,3%), Soldaduras (10,5%) y Puntillas (10,3%).



“En nuestra empresa los cables eléctricos, tubería eléctrica metálica, interruptores y toma corrientes, entre otros, han tenido alzas, porque en el año el aumento de valor en cobre, acero y PVC han impactando el precio de los materiales eléctricos”, apunta Ricardo Rodríguez, CEO de Melexa.



De otro lado, Carlos Fernando Forero, director General de Asogravas, explicó que con el alza del dólar y fletes ha habido incremento en costos de algunos insumos industriales para la producción de agregados.



“La cadena de suministros que requieren la producción de agregados pétreos como piezas, repuestos y maquinaria de importación, se han visto afectadas. Asimismo, por el incremento en los precios del petróleo, también se mantiene una afectación en los despachos de explosivos para voladura”, expresó.



Así como este, hace unas semanas Juan Fermín Restrepo, vicepresidente Ejecutivo de la Ladrillera Santafé le comentó a Portafolio que a pesar de que no tuvieron problemas porque cuentan con producción propia, “hay una situación compleja en la consecución de insumos para la producción de ladrillos, sobre todo con el componente importado”.



Es importante destacar, sin embargo, que muchos materiales ya se han estabilizado como el caso del cemento y el concreto, en donde como comenta Manuel Lascarro, director Procemco, la Cámara Colombiana de estos insumos, actualmente se presenta normalidad en el abastecimiento.



