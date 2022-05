BlueFloat Energy: ‘construiremos siete parques eólicos offshore’

La iniciativa del parque eólico ‘Vientos Alisios’, hace parte de un paquete de siete megaobras de iguales características que desarrollará la multinacional española BlueFloat Energy en aguas del Mar Caribe del país, y cuya capacidad instalada en total superará los 5.000 megavatios (MW), es decir casi dos Hidroituangos.



El diálogo con Portafolio, el CEO de la organización, Carlos Martin, explicó sobre lo atractivo que es Colombia para su compañía en el desarrollo de estos complejos de energía renovable, así mismo indicó en que lugares de aguas someras proyectan el desarrollo de estos parques, así como de la inversión que tienen programada para la ejecución de las megaobras, y en cuanto tiempo iniciarán su operación.



En la presente semana se realizará en Barranquilla el quinto Encuentro y Feria Renovables y Recursos Distribuidos Latam, en el cual si duda uno de los temas que más llamará la atención de la agenda es el desarrollo de los parques eólicos offshore, y más los que realiza de BlueFloat Energy con más de 15 proyectos en montaje en seis países: Reino Unido, Francia, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda.



¿Por qué es atractivo Colombia para su operación?

​

Invertimos en Colombia porque creemos en el país. Es una nación privilegiada para el desarrollo de proyectos de energía eólica costa afuera (offshore) ya que gracias a su ubicación cuenta con recurso de vientos fuertes y rápidos para esta operación. Nuestro propósito como compañía es la creación de la industria eólica offshore en el país, crear valor para la economía local y nacional, trabajar de la mano con las comunidades, y apoyar a la industria local y nacional, bajo las más estrictas políticas de sostenibilidad para minimizar el impacto. Además, somos el aliado que necesita este país para cumplir su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 20% a un 51% antes de 2030.



El nivel de los vientos es más fuerte que en otras partes del mundo.



Este recurso es lo que hace más atractivo a Colombia. Además, su potencial eólico en aguas someras, que están sobre el lecho marino y a menos de 50 metros de profundidad, que permiten desarrollar una tecnología fija apoyada en el fondo del mar, pero también hay áreas que son interesante para nuestra operación en aguas profundas y que se realiza con tecnología flotante.



¿Con cuántos proyectos será la apuesta en Colombia?



Además del parque eólico ‘Vientos Alisios’, tenemos en estudio otros seis proyectos como un compromiso con Colombia, los cuales se desarrollarían en aguas marinas frente a las costas de Magdalena, cerca a la ciudad de Santa Marta, además estamos viendo lugares frente a las costas de la Guajira. Esto deriva en unas perspectivas de desarrollo e inversión muy importantes.



¿Cuál son las inversiones trazadas para el desarrollo de estos proyectos?



Como tal no podemos hablar de inversiones como tal, porque este va a depender del desarrollo a nivel regulatorio. La intención es que las inversiones avancen lo más rápido posible para que los proyectos comiencen su desarrollo a corto o mediano plazo. Todavía es prematura hablar de recursos a desembolsar la para la ejecución de los parques. Como inversionistas contamos con el apoyo financiero de un banco en Estados Unidos, así que habrán inversiones aseguradas para el montaje de los complejos.



¿Dónde se ubicarían estos proyectos eólicos ‘offshore’?



Además de ‘Vientos Alisios’, parque que se desarrollará en aguas frente al municipio de Galerazamba, entre los departamentos de Atlántico y Bolívar y cuya entrada en operación se calcula para entre 2026 y 2027, vendrían otras dos plantas eólicas offshore en las costas del Magdalena, y cada una tendría una capacidad instalada superior a los 875 MW.



¿Por qué primero en estos sectores, y no en La Guajira?



Si bien La guajira cuenta con un nivel de vientos excepcional, con fuerza superior a los 13 metros por segundo, tiene un gran desafío o reto, y es la capacidad de interconexión. Son zonas que está muy lejos de la red del sistema interconectado, así cualquier desarrollo de fuentes renovables depende del montaje de nuevas líneas de conexión. Sin embargo, estamos trabajando para cuando estás líneas de transmisión esté listas para desarrollar proyectos con aerogeneradores costa afuera.



¿A mediano y largo plazo cómo proyectan la operación?



En ese horizonte vemos unas sinergias muy importantes con otra de las prioridades del gobierno de Colombia, y es el desarrollo del hidrógeno verde. En otros países hay una convergencia efectiva y eficaz entre los complejos eólicos y la producción de hidrógeno verde. Y en La guajira podría haber una oportunidad en ese sentido.



¿Además de Atlántico, Magdalena y La Guajira, qué otras zonas del mar Caribe les interesa para la operación?



Solo en esas tres zonas marinas ya que tienen una gran capacidad en cuanto al recurso. En esta región no solo se presenta una oportunidad para la producción de energía, sino también para beneficios económicos, ya que se podría convertir en una gran zona para la fabricación de cada uno de los componentes de los aerogeneradores.



ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ

REDACCIÓN PORTAFOLIO